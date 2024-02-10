Глава Мюнхенської конференції назвав нові цілі Путіна після України

Як вважає очільник Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген, ризик того, що Росія нападе на країни НАТО, дійсно існує. Новими жертвами Путіна можуть стати країни Балтії, а також Молдова.
Росія може розпочати вторгнення в НАТО
Журналісти поцікавилися у політика, чи допускає він, що російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про такий напад.
Крістоф Гойсген вважає цілком реальним такий сценарій.
На переконання політика, новими жертвами очільника Кремля можуть стати Молдова або країни Балтії.
Як Захід повинен допомагати Україні
Як вважає Крістоф Гойсген, ключове завдання міжнародної спільноти — зробити все можливе, щоб цього не сталося та Україна розгромила Росію й перемогла у війні.
До слова, нещодавно німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що НАТО повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.
Ба більше, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін також попередили що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.
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