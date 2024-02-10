Глава Мюнхенської конференції назвав нові цілі Путіна після України
Категорія
Політика
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Глава Мюнхенської конференції назвав нові цілі Путіна після України

Крістоф Гойсген
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Джерело:  DPA

Як вважає очільник Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген, ризик того, що Росія нападе на країни НАТО, дійсно існує. Новими жертвами Путіна можуть стати країни Балтії, а також Молдова.

Росія може розпочати вторгнення в НАТО

Журналісти поцікавилися у політика, чи допускає він, що російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про такий напад.

Крістоф Гойсген вважає цілком реальним такий сценарій.

Звичайно. Зрештою, Путін неодноразово говорив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою 20-го століття, тому що внаслідок цього багато росіян опинилися за межами Росії… Путін прагнув відновити Велику Росію в кордонах неіснуючого Радянського Союзу, глобальну імперію, в якій він правив би як цар.

Крістоф Гойсген

Крістоф Гойсген

Глава Мюнхенської безпекової конференції

На переконання політика, новими жертвами очільника Кремля можуть стати Молдова або країни Балтії.

Як Захід повинен допомагати Україні

Як вважає Крістоф Гойсген, ключове завдання міжнародної спільноти — зробити все можливе, щоб цього не сталося та Україна розгромила Росію й перемогла у війні.

Але ми повинні зробити все, щоб Україна отримала зброю і військову допомогу, необхідну їй для успішного протистояння російським агресорам і вигнання їх зі своєї території, — наголосив глава Мюнхенської конференції.

До слова, нещодавно німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що НАТО повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Ба більше, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін також попередили що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

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