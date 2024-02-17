Зеленский назвал Путина головорезом и предсказал для него два возможных конца

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина головорезом, у которого есть только два возможных конца.

Зеленский назвал два возможных конца Путина

Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, Зеленский сказал, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина показывает, где должна завершиться карьера российского диктатора.

У Путина только два возможных конца — трибунал в Гааге или быть убитым одним из тех, кто сейчас убивает для него. Уничтожение источника дестабилизации — наша задача, и это справедливо, — сказал президент. Поделиться

Зеленский призвал делать все возможное, чтобы нанести поражение России.

Мы должны делать не что-то, а все возможное, чтобы нанести поражение агрессору. Пожалуйста, помните, что диктаторы на каникулы не уходят. Владимир Зеленский

Также он прокомментировал смерть Алексея Навального в российской колонии.

После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать Путина как легитимного лидера российского государства, он головорез, удерживающий власть из-за коррупции и насилия. Прибытие на его инаугурацию, рукопожатие, восприятие его как равного — было бы презрением к природе политической власти, — отметил Зеленский. Поделиться

Мюнхенская конференция безопасности

16-18 февраля проходит 60-я юбилейная Мюнхенская конференция безопасности, где мировые лидеры обсуждают политику международной безопасности.

Главными темами конференции этого года являются войны в Израиле и Украине, мировой кризис безопасности, вооруженные конфликты, проблемы миграции, климат, развитие новейших технологий.

В этом году в конференции примут участие около 150 политиков мира, Россию и Иран не приглашали.