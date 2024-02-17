Зеленский назвал Путина головорезом и предсказал для него два возможных конца

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина головорезом, у которого есть только два возможных конца.
Зеленский назвал два возможных конца Путина
Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, Зеленский сказал, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина показывает, где должна завершиться карьера российского диктатора.
Зеленский призвал делать все возможное, чтобы нанести поражение России.
Также он прокомментировал смерть Алексея Навального в российской колонии.
Мюнхенская конференция безопасности
16-18 февраля проходит 60-я юбилейная Мюнхенская конференция безопасности, где мировые лидеры обсуждают политику международной безопасности.
Главными темами конференции этого года являются войны в Израиле и Украине, мировой кризис безопасности, вооруженные конфликты, проблемы миграции, климат, развитие новейших технологий.
В этом году в конференции примут участие около 150 политиков мира, Россию и Иран не приглашали.
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