Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило у вівторок, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в Газі, а Сполучені Штати заявили, що вважають угоду можливою.

ХАМАС дав відповідь на угоду про перемир'я в Газі

Подробиці відповіді ХАМАС не були розкриті, але Катар, який допоміг стати посередником у пропозиції, переданій ХАМАС минулого тижня, яка також передбачає звільнення заручників, утримуваних у Газі, сказав, що відповідь надала «оптимізм».

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває у турі Близьким Сходом, сказав, що Вашингтон розглядає відповідь ХАМАС і що він обговорить це з офіційними особами Ізраїлю під час свого візиту до країни в середу.

Попереду ще багато роботи, але ми продовжуємо вірити, що угода можлива, і справді необхідна, — сказав він на прес-конференції в Досі з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. Поширити

Після того, як ХАМАС оприлюднив заяву про те, що надав свою відповідь на пропозицію про припинення вогню, шейх Мохаммед сказав, що це була «позитивна відповідь», але відмовився надати додаткові подробиці.

Запропонована угода, складена більше тижня тому керівниками розвідки США та Ізраїлю на зустрічі з єгиптянами та катарцями, забезпечить звільнення решти заручників, утримуваних бойовиками в Газі, в обмін на тривалу паузу у бойових діях.

Війна Ізраїлю з бойовиками ХАМАС

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали близько 250 людей. Згодом через обмін заручниками терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію щодо встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.