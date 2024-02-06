Палестинская боевая группировка ХАМАС заявила во вторник, что дала свой ответ на предложенное соглашение о прекращении огня в Газе, а Соединенные Штаты заявили, что считают соглашение возможным.

ХАМАС ответил на соглашение о перемирии в Газе

Подробности ответа ХАМАС не были раскрыты, но Катар, помогший стать посредником в предложении, переданном ХАМАС на прошлой неделе, которое также предусматривает освобождение заложников, удерживаемых в Газе, сказал, что ответ дал «оптимизм».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находящийся в туре по Ближнему Востоку, сказал, что Вашингтон рассматривает ответ ХАМАС и что он обсудит это с официальными лицами Израиля во время своего визита в страну в среду.

Впереди еще много работы, но мы продолжаем верить, что соглашение возможно, и действительно необходимо, — сказал он на пресс-конференции в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Поделиться

После того, как ХАМАС обнародовал заявление о том, что дал свой ответ на предложение о прекращении огня, шейх Мохаммед сказал, что это был «положительный ответ», но отказался предоставить дополнительные подробности.

Предложенное соглашение, заключенное более недели назад руководителями разведки США и Израиля на встрече с египтянами и катарцами, обеспечит освобождение остальных заложников, удерживаемых боевиками в Газе, в обмен на длительную паузу в боевых действиях.

Война Израиля с боевиками ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии из-за обмена заложниками террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля за границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время, Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.