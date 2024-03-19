CША офіційно підтвердили ліквідацію заступника командувача бойовиків ХАМАС Ісси

Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію в Газі заступника командувача військового крила ХАМАС Марвана Ісси минулого тижня. Його вважають одним із ключових організаторів терористичного нападу на Ізраїль 7 жовтня, що спровокувало війну.

США підтвердили ліквідацію високопоставленого бойовика

Сполучені Штати офіційно підтвердили загибель заступника командувача військового крила ХАМАСу Марвана Ісси, який був ліквідований під час ізраїльського удару в центрі Гази.

З відповідною заявою виступив радник Білого дому Джейк Салліван.

Третій номер (в ієрархії — ред.) ХАМАС Марван Ісса був убитий під час ізраїльської операції минулого тижня. Решта високопоставлених лідерів переховуються, ймовірно, глибоко в мережі тунелів. Джейк Салліван Радник Білого дому

Салліван запевнив, що відповідальність настане і для решти бойовиків.

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ЦАХАЛ за тиждень знищила третину бойовиків ХАМАС

3 лютого ЦАХАЛ доповів, що знищено 2/3 ХАМАС і, відповідно, зруйновано 50% всіх підземних тунелів. ЦАХАЛ контролює близько 75% території сектору Гази. Однак це не означає, що операція наближується до кінця.

Корнійчук заявив, що ситуація в Ізраїлі та Секторі Гази перейде у більш посилену фазу, оскільки нині почались різновекторні рухи з точки зору дій військових і партнерів Ізраїлю.

Також не змінюються заяви вищого політичного керівництва Ізраїлю, бо там на сьогодні є складний правий і націоналістичний уряд, який ніколи не піде на жодні поступки ХАМАС, — зауважив посол України в Ізраїлі.

Євген Корнійчук додав, що щодо Рамалли, Палестинської автономії, також ведуться досить складні переговори, які не наближають Ізраїль до закінчення бойових дій.