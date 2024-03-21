ЦАХАЛ захватил в Газе около 650 боевиков ХАМАС
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ЦАХАЛ захватил в Газе около 650 боевиков ХАМАС

ЦАХАЛ
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Источник:  The Times of Israel

По предварительным данным, среди захваченных — командир отдела наблюдения и разведки в городе Газа Хусам Саламе и его брат, руководитель подразделения пропаганды террористической группировки Висам Саламе.

ЦАХАЛ захватил пленных боевиков в Газе

Военные Израиля заявили о захвате в плен около 650 террористов, в том числе нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС и палестинского "Исламского джихада".

Об этом сообщает Times of Israel .

По данным издания, ЦАХАЛ проводил военную операцию больницы "Шифа" в городе Газа, тогда и были захвачены террористы. Скрывавшиеся в медицинском центре боевики сдались войскам.

Также в плен были захвачены три старших офицера так называемой штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Один из захваченных — один из организаторов похищения и убийства трех израильских подростков в 2014 году Махмуд Кавасмех, другой — Хамдалла Хасан Али, участвовал в руководстве недавними нападениями на Западном берегу реки Иордан.

Задержанные террористы были доставлены в Израиль для дальнейшего допроса в "Шин-Бет".

Кроме этого, в ходе рейда было ликвидировано еще более 140 боевиков. А во время обыска больницы солдаты ЦАХАЛ изъяли оружие и документы разведки.

Ситуация в Газе: что известно

Участники группировки ХАМАС напали на Израиль из Газы 7 октября 2023 года.

Уже в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземной операции в Газе. Операция продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что целью является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о готовности совершить визит в Израиль и выступить перед Кнессетом. Он подтвердил призыв к временному прекращению огня в Газе, чтобы освободить заложников и доставить гуманитарную помощь.

Уже 8 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о приближении полной победы и готовности ЦАХАЛ приступить к наземной операции в городе Рафах вблизи границы с Египтом на юге Газы.

Кроме того, президент США Джо Байден может выставить Израилю более жесткие условия о предоставлении новой военной помощи на фоне продолжения боевых действий в южной части Газы.

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