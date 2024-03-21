ЦАХАЛ захопив у Газі близько 650 бойовиків ХАМАС
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ЦАХАЛ захопив у Газі близько 650 бойовиків ХАМАС

ЦАХАЛ
Джерело:  The Times of Israel

За попередніми даними, серед захоплених — командир відділу спостереження та розвідки у місті Газа Хусам Саламе та його брат керівник підрозділу пропаганди терористичного угруповання Віссам Саламе.

ЦАХАЛ захопив полонених бойовиків у Газі

Військові Ізраїлю заявили про захоплення у полон близько 650 терористів, в тому числі кількох високопоставлених командирів ХАМАС і палестинського "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними видання, ЦАХАЛ проводив військову операцію лікарні "Шифа" в місті Газа, тоді і було захоплено терористів. Бойовики, які ховалися в медичному центрі, здалися військам.

Також у полон було захоплено трьох старших офіцерів так званої штаб-квартири ХАМАС на Західному березі річки Йордан. Один із захоплених — це один із організаторів викрадення і вбивства трьох ізраїльських підлітків у 2014 році Махмуд Кавасмех, інший — Хамдалла Хасан Алі, брав участь у керівництві нещодавніми нападами на Західному березі річки Йордан.

Затриманих терористів доставили до Ізраїлю для подальшого допиту в "Шин-Бет".

Окрім цього в ході рейду було ліквідовано ще понад 140 бойовиків. А під час обшуку лікарні солдати ЦАХАЛу вилучили зброю і документи розвідки.

Ситуація в Газі: що відомо

Учасники угрупування ХАМАС напали на Ізраїль із Гази 7 жовтня 2023 року.

Вже наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію в Газі. Операція триває дотепер. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, наголосив, що метою є повне знищення ХАМАС та звільнення заручників.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив про готовність здійснити візит до Ізраїлю та виступити перед Кнесетом. Він підтвердив заклик до тимчасового припинення вогню у Газі, щоб звільнити заручників та доставити гуманітарну допомогу.

Вже 8 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів про наближення повної перемоги та готовність ЦАХАЛ розпочати наземну операцію в місті Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Гази.

Крім того, президент США Джо Байден може виставити Ізраїлю більш жорстокі умови щодо надання нової військової допомоги на тлі продовження бойових дій у південній частині Гази.

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