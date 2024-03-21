ЦАХАЛ захопив у Газі близько 650 бойовиків ХАМАС

За попередніми даними, серед захоплених — командир відділу спостереження та розвідки у місті Газа Хусам Саламе та його брат керівник підрозділу пропаганди терористичного угруповання Віссам Саламе.

ЦАХАЛ захопив полонених бойовиків у Газі

Військові Ізраїлю заявили про захоплення у полон близько 650 терористів, в тому числі кількох високопоставлених командирів ХАМАС і палестинського "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними видання, ЦАХАЛ проводив військову операцію лікарні "Шифа" в місті Газа, тоді і було захоплено терористів. Бойовики, які ховалися в медичному центрі, здалися військам.

Також у полон було захоплено трьох старших офіцерів так званої штаб-квартири ХАМАС на Західному березі річки Йордан. Один із захоплених — це один із організаторів викрадення і вбивства трьох ізраїльських підлітків у 2014 році Махмуд Кавасмех, інший — Хамдалла Хасан Алі, брав участь у керівництві нещодавніми нападами на Західному березі річки Йордан.

Затриманих терористів доставили до Ізраїлю для подальшого допиту в "Шин-Бет".

Окрім цього в ході рейду було ліквідовано ще понад 140 бойовиків. А під час обшуку лікарні солдати ЦАХАЛу вилучили зброю і документи розвідки.

Ситуація в Газі: що відомо

Учасники угрупування ХАМАС напали на Ізраїль із Гази 7 жовтня 2023 року.

Вже наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію в Газі. Операція триває дотепер. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, наголосив, що метою є повне знищення ХАМАС та звільнення заручників. Поширити

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив про готовність здійснити візит до Ізраїлю та виступити перед Кнесетом. Він підтвердив заклик до тимчасового припинення вогню у Газі, щоб звільнити заручників та доставити гуманітарну допомогу.

Вже 8 лютого прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів про наближення повної перемоги та готовність ЦАХАЛ розпочати наземну операцію в місті Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Гази.

Крім того, президент США Джо Байден може виставити Ізраїлю більш жорстокі умови щодо надання нової військової допомоги на тлі продовження бойових дій у південній частині Гази.