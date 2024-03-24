Ізраїль погодився звільнити 700-800 палестинських в'язнів у рамках угоди з бойовиками ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників.
Ізраїль поверне з полону ХАМАС 40 своїх громадян
Ізраїль погодився на обмін полоненими з ХАМАС.
Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на ізраїльські ЗМІ.
Зазначається, що серед терористів, яких Ізраїль погодився звільнити, є сотні тих, хто відбуває довічне ув'язнення за вбивство ізраїльтян під час терактів.
Генсек ООН Гутерріш прибув до Рафаху
23 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Рафаху, аби закликати Ізраїль до негайного припинення вогню в Газі та наголосити на важливості доступу до гуманітарної допомоги для палестинців
Перебуваючи у Рафаху, генсек ООН наголосив, що "ніщо не виправдовує жахливі атаки ХАМАС 7 жовтня. І ніщо не виправдовує колективне покарання палестинського народу".
Настав час для залізного зобов'язання Ізраїлю щодо повного, безперешкодного доступу гуманітарних вантажів на всій території Гази.
У відповідь Ізраїль заявив, що робить все можливе, щоб сприяти надходженню продовольства і медикаментів до Гази, і не встановлює жодних обмежень на обсяги допомоги.
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