Ізраїль погодився на обмін полоненими з ХАМАС
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Ізраїль погодився на обмін полоненими з ХАМАС

Прапор Ізраїлю
Джерело:  Укрінформ

Ізраїль погодився звільнити 700-800 палестинських в'язнів у рамках угоди з бойовиками ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників.

Ізраїль поверне з полону ХАМАС 40 своїх громадян

Ізраїль погодився на обмін полоненими з ХАМАС.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що серед терористів, яких Ізраїль погодився звільнити, є сотні тих, хто відбуває довічне ув'язнення за вбивство ізраїльтян під час терактів.

За повідомленнями ЗМІ, ХАМАС має звільнити 40 ізраїльських заручників у відповідь.

Генсек ООН Гутерріш прибув до Рафаху

23 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Рафаху, аби закликати Ізраїль до негайного припинення вогню в Газі та наголосити на важливості доступу до гуманітарної допомоги для палестинців

Довга черга заблокованих вантажівок з гуманітарною допомогою по один бік воріт. Довга тінь голоду по інший, — зазначив Гутерріш. — Настав час по-справжньому наповнити Газу життєво необхідною допомогою.

Перебуваючи у Рафаху, генсек ООН наголосив, що "ніщо не виправдовує жахливі атаки ХАМАС 7 жовтня. І ніщо не виправдовує колективне покарання палестинського народу".

Настав час для залізного зобов'язання Ізраїлю щодо повного, безперешкодного доступу гуманітарних вантажів на всій території Гази.

У відповідь Ізраїль заявив, що робить все можливе, щоб сприяти надходженню продовольства і медикаментів до Гази, і не встановлює жодних обмежень на обсяги допомоги.

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