США таємно схвалили масштабну військову допомогу Ізраїлю
Категорія
Політика
Дата публікації

США таємно схвалили масштабну військову допомогу Ізраїлю

Джо Байден
Джерело:  The Washington Post

США таємно схвалили передачу Ізраїлю бомб та винищувачів на мільярди доларів.

Що відомо про таємну військову допомогу США Ізраїлю

Журналісти видання зазначають, що схвалення військової допомоги відбулось попри занепокоєння Білого дому стосовно планів Ізраїлю щодо проведення наступу на півдні Сектора Газа.

Представники адміністрації Джо Байдена бояться, що запланований наступ ізраїльської армії поставить під загрозу життя сотень тисяч цивільних палестинців.

У матеріалі видання зазначається, що, ймовірно, Ізраїль отримав від США пакети озброєнь, які включають в себе 1 тис 800 бомб MK84 і 500 бомб MK82.

Ми продовжуємо підтримувати право Ізраїлю на самооборону, — заявляють представники Білого дому.

Офіційні особи США та Ізраїлю у коментарі журналістам видання зазначили, що наразі у Рафасі розміщені 4 батальйони терористичного угруповання ХАМАС.

Байден припустив, що вторгнення в місто вздовж кордону Сектора Гази з Єгиптом перетнуло б для нього "червону лінію".

Минулого тижня Держдепартамент санкціонував передачу Ізраїлю 25 винищувачів F-35A і двигунів на суму приблизно 2,5 млрд доларів.

Байден заявив про готовність до визнання Ізраїлю арабськими країнами

Президент США Джо Байден заявив, що кілька арабських країн, включаючи Саудівську Аравію готові повністю визнати Ізраїль.

Я працював з саудитами і з усіма іншими арабськими країнами, включаючи Єгипет, Йорданію і Катар. Вони готові повністю визнати Ізраїль, — підкреслив очільник Білого дому.

Він додав, що "має бути обмін думками стосовно рішення про дві держави".

Це не обов'язково має відбутися сьогодні. Це має бути поступовий рух, і я думаю, що ми можемо це зробити, — підкреслив Байден.

Він додав, що наразі в ході війни між Ізраїлем і ХАМАС загинуло занадто багато як палестинців, так і ізраїльтян.

Зрозуміло, що Ізраїль глибоко розлючений, а ХАМАС все ще існує, але ми повинні зупинити дії, які призводять до значної кількості смертей невинних цивільних осіб, особливо дітей, — пояснює Байден.

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