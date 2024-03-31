У Конгресі США заявили про наміри розглянути допомогу Україні
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У Конгресі США заявили про наміри розглянути допомогу Україні

Конгрес США
Джерело:  ABC News

За словами конгресмена Майка Тернера, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон готовий поставити на розгляд фінансування допомоги Україні. 

Що відомо про плани Палати представників розглянути допомогу Україні

Тернер зазначив, що розгляд питання про додаткове фінансування допомоги Україні має відбутись після повернення членів Палати представників з великодніх канікул.

Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд, я вірю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента, — зазначив Тернер.

За його словами, Джонсон продемонстрував, що підтримує Україну.

Він публічно зробив ці заяви, а також генсекретарю НАТО, — наголосив Тернер.

Коли у Палаті представників можуть розглянути питання допомоги Україні

Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня.

Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

Звісно, ​​це моя надія. Президент Зеленський ясно дав зрозуміти спікеру Джонсону, що ми перебуваємо в критичній точці. Директор ЦРУ та міністр оборони, всі чітко дали зрозуміти, що ми перебуваємо на критичному етапі, який починає впливати не лише на моральний стан українців, які воюють, але й на їх здатність воювати. Путін це знає. Очевидно, ми не можемо дозволити Путіну перемогти, — додав Тернер.

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