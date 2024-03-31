За словами конгресмена Майка Тернера, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон готовий поставити на розгляд фінансування допомоги Україні.
Що відомо про плани Палати представників розглянути допомогу Україні
Тернер зазначив, що розгляд питання про додаткове фінансування допомоги Україні має відбутись після повернення членів Палати представників з великодніх канікул.
За його словами, Джонсон продемонстрував, що підтримує Україну.
Коли у Палаті представників можуть розглянути питання допомоги Україні
Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня.
Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.
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