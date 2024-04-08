В Сенате США озвучили ожидания по поводу сроков принятия помощи Украине
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В Сенате США озвучили ожидания по поводу сроков принятия помощи Украине

Конгресс США
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Источник:  Радио Свобода

По словам сенатора от Республиканской партии Джонни Эрнст, Палата представителей Конгресса США может одобрить запрос на дополнительную помощь Украине в течение нескольких следующих недель.

В Сенате США ожидают одобрения Палатой представителей помощи Украине

Эрнст подчеркнула, что в феврале была среди тех, кто в Сенате поддержал законопроект по финансированию дополнительной помощи Украине в размере 60 млрд долларов.

По ее мнению, проект будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей, однако, скорее всего, с правками.

Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи, — объясняет Ернст.

Она также предположила, что предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о предоставлении Украине помощи в кредит может оказаться успешным.

Сенатор заверила, что большинство конгрессменов поддерживают Украину, но есть разногласия относительно уровня расходов.

Мы знаем, что для Украины очень важно иметь необходимые боеприпасы, чтобы быть уверенными в способности дать отпор российским захватчикам. Все это очень критично, и я очень надеюсь, что выделим помощь в ближайшее время, подчеркнула Эрнст.

Спикеру Палаты представителей грозит увольнение из-за помощи Украине

По информации журналистов издания The Washington Post, республиканцы в Палате представителей опасаются возвращения к работе после пасхальных каникул 9 апреля, поскольку разногласия между ними могут сорвать принятие важных законопроектов и привести к отставке спикера Майка Джонсона.

Отмечается, что сохранение должности Джонсоном зависит от того, удовлетворит ли он требования консервативного крыла республиканцев, прислушивается ли к демократам и будет способствовать одобрению помощи Украине.

Авторы материала отмечают, что следующие 2 недели будут наиболее трудными для Джонсона за почти последние полгода в должности спикера Палаты представителей.

Его главным приоритетом является принятие законопроекта о финансировании Украины, также предусматривающего помощь Израилю.

Часть республиканцев настаивают, что любое соглашение о внешней помощи должно также включать меры, направленные на укрепление границ США.

Но форма этого пакета будет предметом ожесточенных дебатов, а путь к его принятию непредсказуем и туманен. Имея большинство в два голоса, республиканцы не смогли достичь консенсуса по таким спорным вопросам, что разозлило ультраправых, отчаянно стремящихся к идеологической чистоте. Выбор двухпартийного пути также сложен: заставить законодателей согласиться на что-либо, связанное с Украиной и Израилем, особенно на фоне растущего возмущения по поводу жертв среди гражданского населения в Газе, является почти невозможной задачей, учитывая партийность и гнев в сегодняшнем составе Палаты представителей, — подчеркивается в материале.

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