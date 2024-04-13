Ми зараз не говоримо про те, що ми за місяць забезпечимо всі Збройні сили України на 100% наземними дронами. Є ряд причин. І перша з них, що людей треба навчити, треба сформувати ефективну тактику застосування цих дронів. Вона вже напрацьовується, тому що є багато підрозділів, які є передовими у цьому моменті. І ця тактика аналізується. Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо реальну системну роботу наземних роботизованих комплексів у тому числі, — підкреслив Сухаревський.