Як ЗСУ вдається вирішувати проблему із браком боєприпасів — пояснення заступника глави Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

Як ЗСУ вдається вирішувати проблему із браком боєприпасів — пояснення заступника глави Генштабу

Артилеристи ЗСУ
Джерело:  online.ua

За словами заступника Головкома ЗСУ Вадима Сухаревського, наразі українські військові на передовій компенсують брак артилерійських та інших боєприпасів за рахунок використання дронів вітчизняного виробництва. 

Як ЗСУ вдається компенсувати брак артилерійських снарядів на полі бою

Сухаревський підкреслив, що від початку цього року українські військові отримали від вітчизняних виробників практично втричі більше дронів, ніж за увесь минулий рік.

Заступник Сирського підкреслив, що виробництво дронів буде стрімко збільшуватись.

Основний виклик для нас — це технологічний виклик. І ми маємо йти в ногу з розвитком тактики, з розвитком зміни технологій на полі. І насправді оцей момент є тим процесом, який займає величезний шматок роботи як організаційної, так і технічної, — пояснює Сухаревський.

За його словами, на окремих ділянках фронту наразі українські військові перехопили ініціативу в окупаційної армії РФ.

Ні для кого не секрет те, що обмеженість наших ресурсів в плані артилерії якраз і компенсується тим, що безпілотні авіаційні комплекси, такі як типу FPV, типу скидів, і особливості нічної роботи в плані важких ударних комплексів, як мультикоптерного типу, так і типу літакового — це якраз та наша перевага, якою ми користуємося і яку ми нарощуємо, — наголошує Сухаревський.

Що відомо про потенціал України щодо ударів по об’єктах на території РФ

Сухаревський підкреслив, що Україна здатна завдавати ударів по стратегічних об’єктах на території Росії на відстань, що перевищує 1,2 тис км.

Для того, щоби не відкривати усіх карт, я скажу, що триває повсякденна робота в плані покращення цих моментів, і повірте, уже на сьогоднішній, і навіть на вчорашній день, тисяча двісті — це не ліміт, — наголошує заступник головкома ЗСУ.

Він відмовився називати максимальну дальність українських засобів ураження для завдання ударів вглиб російської території. 

Що відомо про застосування ЗСУ роботів на фронті

Сухаревський підкреслив, що українські військові на передовій вже використовують сотні роботизованих систем.

За його словами, на сьогодні сформульовано чітку стандартизацію наземних дронів, та введено у підрозділах безпілотних систем штатні підрозділи наземних роботизованих комплексів.

Ми зараз не говоримо про те, що ми за місяць забезпечимо всі Збройні сили України на 100% наземними дронами. Є ряд причин. І перша з них, що людей треба навчити, треба сформувати ефективну тактику застосування цих дронів. Вона вже напрацьовується, тому що є багато підрозділів, які є передовими у цьому моменті. І ця тактика аналізується. Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо реальну системну роботу наземних роботизованих комплексів у тому числі, — підкреслив Сухаревський.

Він додав, що ці роботизовані системи мають дуже чітку класифікацію, серед якої: вогнева підтримка, логістика, мінування, камікадзе та інші сфери застосування.

Зараз наше основне завдання як Генерального штабу і виробників — це масштабувати і нарощувати якість, — підкреслив Сухаревський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія на третину збільшила використання боєприпасів з отруйними речовинами проти ЗСУ
Генштаб ЗСУ
Граната
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Артснаряди для України. Естонія знайшла боєприпаси на кілька мільярдів євро
Артснаряди
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримала від США партію стрілецької зброї та боєприпасів
U.S. Central Command
Зброя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?