За словами заступника Головкома ЗСУ Вадима Сухаревського, наразі українські військові на передовій компенсують брак артилерійських та інших боєприпасів за рахунок використання дронів вітчизняного виробництва.
Як ЗСУ вдається компенсувати брак артилерійських снарядів на полі бою
Сухаревський підкреслив, що від початку цього року українські військові отримали від вітчизняних виробників практично втричі більше дронів, ніж за увесь минулий рік.
Заступник Сирського підкреслив, що виробництво дронів буде стрімко збільшуватись.
За його словами, на окремих ділянках фронту наразі українські військові перехопили ініціативу в окупаційної армії РФ.
Що відомо про потенціал України щодо ударів по об’єктах на території РФ
Сухаревський підкреслив, що Україна здатна завдавати ударів по стратегічних об’єктах на території Росії на відстань, що перевищує 1,2 тис км.
Він відмовився називати максимальну дальність українських засобів ураження для завдання ударів вглиб російської території.
Що відомо про застосування ЗСУ роботів на фронті
Сухаревський підкреслив, що українські військові на передовій вже використовують сотні роботизованих систем.
За його словами, на сьогодні сформульовано чітку стандартизацію наземних дронів, та введено у підрозділах безпілотних систем штатні підрозділи наземних роботизованих комплексів.
Він додав, що ці роботизовані системи мають дуже чітку класифікацію, серед якої: вогнева підтримка, логістика, мінування, камікадзе та інші сфери застосування.
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