Росія на третину збільшила використання боєприпасів з отруйними речовинами проти ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія на третину збільшила використання боєприпасів з отруйними речовинами проти ЗСУ

Генштаб ЗСУ
Граната

За березень 2024 року мобільні групи угруповання сил і засобів підтримки та інші підрозділи Сил оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період.

Армія РФ масштабує використання зброї з отруйними речовинами проти ЗСУ

Використання російською армією небезпечних хімічних речовин стало системним, тенденція застосування тільки зростає.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі відзначили, що «основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО».

Загалом Сили оборони України за період з лютого 2023-го по березень 2024 року зафіксували 1412 випадків застосування Російською Федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, а також закони та звичаї ведення війни.

Росіяни збільшили вдвічі скиди хімічних боєприпасів

Противник у порівнянні з лютим удвічі збільшив скиди боєприпасів із хімічною речовиною з Mavic-дронів.

Така практика (використання боєприпасів з хімречовиною — ред.) з боку противника спостерігається день у день. За вчорашню добу зафіксовано п’ять скидів боєприпасів з хімічною речовиною сльозогінно задушливої дії. Загальна кількість таких скидів постійно зростає. Проти минулого місяця їх застосування зросло майже удвічі, — сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За словами Лиховія, аби протидіяти Mavic-дронам, з яких скидають хімічні боєприпаси, потрібні засоби радіоелектронної боротьби.

Протигази здавалися рудиментами Першої світової війни, але, на жаль, у нашої війни ХХІ століття реалії такі, що потрібно захищатися і ними також, — додав він.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські військові посилили кількість хімічних атак проти ЗСУ на Запорізькому напрямку
Граната
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ повідомили про значне збільшення скидів хімічних боєприпасів із Mavic-дронів армії РФ
зс рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Боєць ЗСУ героїчно врятував побратимів від хімзброї — відео
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?