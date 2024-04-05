Росія на третину збільшила використання боєприпасів з отруйними речовинами проти ЗСУ

За березень 2024 року мобільні групи угруповання сил і засобів підтримки та інші підрозділи Сил оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період.

Армія РФ масштабує використання зброї з отруйними речовинами проти ЗСУ

Використання російською армією небезпечних хімічних речовин стало системним, тенденція застосування тільки зростає.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі відзначили, що «основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО».

Загалом Сили оборони України за період з лютого 2023-го по березень 2024 року зафіксували 1412 випадків застосування Російською Федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, а також закони та звичаї ведення війни.

Росіяни збільшили вдвічі скиди хімічних боєприпасів

Противник у порівнянні з лютим удвічі збільшив скиди боєприпасів із хімічною речовиною з Mavic-дронів.

Така практика (використання боєприпасів з хімречовиною — ред.) з боку противника спостерігається день у день. За вчорашню добу зафіксовано п’ять скидів боєприпасів з хімічною речовиною сльозогінно задушливої дії. Загальна кількість таких скидів постійно зростає. Проти минулого місяця їх застосування зросло майже удвічі, — сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій. Поширити

За словами Лиховія, аби протидіяти Mavic-дронам, з яких скидають хімічні боєприпаси, потрібні засоби радіоелектронної боротьби.