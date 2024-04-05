Россия на треть увеличила использование боеприпасов с ядовитыми веществами против ВСУ

За март 2024 года мобильные группы группировки сил и средств поддержки и другие подразделения Сил обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.

Армия РФ масштабирует использование оружия с ядовитыми веществами против ВСУ

Использование российской армией опасных химических веществ явилось системным, тенденция применения только растет.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что "основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов, преимущественно со сбросом гранат К-51 и РГ-ВО".

В целом Силы обороны Украины за период с февраля 2023 по март 2024 года зафиксировали 1412 случаев применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении, а также законы и обычаи ведения войны.

Россияне увеличили вдвое сбросы химических боеприпасов

Противник по сравнению с февралем вдвое увеличил сбросы боеприпасов с химическим веществом из Mavic-дронов.

Такая практика (использование боеприпасов с химвеществом — ред.) со стороны противника наблюдается изо дня в день. За вчерашние сутки зафиксировано пять сбросов боеприпасов с химическим веществом слезоточивого удушающего действия. Общее количество таких сбросов постоянно растет. Против прошлого месяца их применение выросло почти вдвое, — сказал начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий. Поделиться

По словам Лиховия, чтобы противодействовать Mavic-дронам, с которых сбрасывают химические боеприпасы, нужны средства радиоэлектронной борьбы.