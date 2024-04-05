Россия на треть увеличила использование боеприпасов с ядовитыми веществами против ВСУ

За март 2024 года мобильные группы группировки сил и средств поддержки и другие подразделения Сил обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.
Армия РФ масштабирует использование оружия с ядовитыми веществами против ВСУ
Использование российской армией опасных химических веществ явилось системным, тенденция применения только растет.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В Генштабе отметили, что "основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов, преимущественно со сбросом гранат К-51 и РГ-ВО".
В целом Силы обороны Украины за период с февраля 2023 по март 2024 года зафиксировали 1412 случаев применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.
Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении, а также законы и обычаи ведения войны.
Россияне увеличили вдвое сбросы химических боеприпасов
Противник по сравнению с февралем вдвое увеличил сбросы боеприпасов с химическим веществом из Mavic-дронов.
По словам Лиховия, чтобы противодействовать Mavic-дронам, с которых сбрасывают химические боеприпасы, нужны средства радиоэлектронной борьбы.
Противогазы казались рудиментами Первой мировой войны, но, к сожалению, в нашей войне ХХІ века реалии такие, что нужно защищаться и ими тоже, — добавил он.
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