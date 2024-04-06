Артснаряди для України. Естонія знайшла боєприпаси на кілька мільярдів євро

Така кількість допомогла б українській армії протриматися до кінця року.

Естонія допоможе Україні зі снарядами

Естонія знайшла можливість придбати для ЗСУ снаряди і ракети на суму близько двох-трьох мільярдів євро, якщо союзники нададуть на це кошти.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Postimees.

Враховуючи ціни на снаряди, за оцінками видання, може йтися про приблизно один мільйон снарядів і ракет для РЗСВ "Град". Така кількість допомогла б українській армії протриматися до кінця року.

За словами Певкура, є чотири основні сфери у питанні допомоги Україні: це боєприпаси, протиповітряна оборона, все, що пов’язано з бронетехнікою, і радіоелектронна боротьба.

Що стосується боєприпасів, то фінансування наразі викликає більше занепокоєння, а не наявність боєприпасів. Було сказано, що не вистачає боєприпасів, але чеська ініціатива з придбання 800 тис снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є. Також в Естонії є широкий вибір країн, з яких ми могли б закупити снаряди для України. Я заявив про це вчора на "Рамштайні", що якщо хтось готовий зробити фінансовий внесок, він повинен зв’язатися з нами. У нас є можливість закупити снаряди для України, в тому числі у великій кількості та швидко. Ханно Певкур Міністр оборони Естонії

Говорячи про терміни, він наголосив, що йдеться про доставку протягом двох місяців. При цьому Певкур зазначив, що купити ці снаряди можна основному в неєвропейських країн, "але є і в Європі".

На жаль, я не можу сказати точно. У багатьох випадках продавець сам не хоче, щоб про це стало відомо. Оскільки замовлення включають як 155-мм, так і 152-мм снаряди, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто зможе викупити їх першим.

Снаряди для України

На тлі нестачі боєприпасів у Сил оборони України західні партнери шукають шляхи допомоги. Зокрема, Чехія заявила про створення ініціативи з закупівлі снарядів для України. Участь у ній беруть понад 15 країн.

Від початку йшлося про 800 тис снарядів, які можна придбати в межах цієї ініціативи. Проте згодом стало відомо, що Чехія знайшла ще 200 тис боєприпасів. Поширити

Стверджується, що Україна може отримати перші партії боєприпасів не в червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні. Італійське видання Corriere della Sera пише, що снаряди, ймовірно, надійдуть із Південної Кореї, Туреччини і, можливо, Південної Африки.