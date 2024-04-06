Артснаряди для України. Естонія знайшла боєприпаси на кілька мільярдів євро

Така кількість допомогла б українській армії протриматися до кінця року.
Естонія допоможе Україні зі снарядами
Естонія знайшла можливість придбати для ЗСУ снаряди і ракети на суму близько двох-трьох мільярдів євро, якщо союзники нададуть на це кошти.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Postimees.
Враховуючи ціни на снаряди, за оцінками видання, може йтися про приблизно один мільйон снарядів і ракет для РЗСВ "Град". Така кількість допомогла б українській армії протриматися до кінця року.
За словами Певкура, є чотири основні сфери у питанні допомоги Україні: це боєприпаси, протиповітряна оборона, все, що пов’язано з бронетехнікою, і радіоелектронна боротьба.
Говорячи про терміни, він наголосив, що йдеться про доставку протягом двох місяців. При цьому Певкур зазначив, що купити ці снаряди можна основному в неєвропейських країн, "але є і в Європі".
На жаль, я не можу сказати точно. У багатьох випадках продавець сам не хоче, щоб про це стало відомо. Оскільки замовлення включають як 155-мм, так і 152-мм снаряди, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто зможе викупити їх першим.
Снаряди для України
На тлі нестачі боєприпасів у Сил оборони України західні партнери шукають шляхи допомоги. Зокрема, Чехія заявила про створення ініціативи з закупівлі снарядів для України. Участь у ній беруть понад 15 країн.
Стверджується, що Україна може отримати перші партії боєприпасів не в червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні. Італійське видання Corriere della Sera пише, що снаряди, ймовірно, надійдуть із Південної Кореї, Туреччини і, можливо, Південної Африки.
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