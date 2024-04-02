Естонія закупить ще 1,2 млн артснарядів для України

З ініціативи Чехії для України за межами Євросоюзу закуповується велика кількість артилерійських снарядів різного калібру. Естонія також присутня серед країн, які долучилися до цієї ініціативи, і обіцяє допомогти закупити ще 1,2 мільйона боєприпасів.

Естонія підтримала чеську ініціативу

Потенційно йдеться про 122-мм реактивні снаряди до системи "Град", 122-мм, 152-мм, 155-мм приблизно на суму близько 2-3 мільярдів євро.

Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити, — сказав Певкур. Поширити

При цьому він підкреслив, що на цей момент грошей навіть не вистачає більше, ніж самих снарядів. І додав, що якщо Естонія збере потрібну суму, поставки почнуться вже через два місяці.

За словами міністра оборони, суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед в європейських країнах. Водночас усе ще складно прогнозувати, коли боєприпаси потраплять на фронт.

Дуже багато залежить від того, що потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там-то можна дістати, але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання — все це треба перевірити, — пояснив Певкур. Поширити

Естонська прем'єрка Кая Каллас тим часом стривожена, що боєприпаси, за її інформацією, не доходять до України, а бійці на передовій часом не можуть навіть вивезти поранених через снарядний голод.

Ми, так би мовити, плескаємо себе по плечу, мовляв, ми молодці, але з України приходять повідомлення, що боєприпаси до них не доходять. Якщо ми ще зможемо здійснити ці речі і доставити їх в Україну, і Україна зможе завдати удару у відповідь, то це матиме ефект, — підкреслює Каллас. Поширити

Що відомо про ініціативу Чехії

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Україна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.