Естонія закупить ще 1,2 млн артснарядів для України

З ініціативи Чехії для України за межами Євросоюзу закуповується велика кількість артилерійських снарядів різного калібру. Естонія також присутня серед країн, які долучилися до цієї ініціативи, і обіцяє допомогти закупити ще 1,2 мільйона боєприпасів.
Естонія підтримала чеську ініціативу
Потенційно йдеться про 122-мм реактивні снаряди до системи "Град", 122-мм, 152-мм, 155-мм приблизно на суму близько 2-3 мільярдів євро.
При цьому він підкреслив, що на цей момент грошей навіть не вистачає більше, ніж самих снарядів. І додав, що якщо Естонія збере потрібну суму, поставки почнуться вже через два місяці.
За словами міністра оборони, суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед в європейських країнах. Водночас усе ще складно прогнозувати, коли боєприпаси потраплять на фронт.
Естонська прем'єрка Кая Каллас тим часом стривожена, що боєприпаси, за її інформацією, не доходять до України, а бійці на передовій часом не можуть навіть вивезти поранених через снарядний голод.
Що відомо про ініціативу Чехії
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.
Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.
Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.
За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Україна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.
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