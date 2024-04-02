Эстония закупит еще 1,2 млн артснарядов для Украины

По инициативе Чехии для Украины за пределами Евросоюза закупается большое количество артиллерийских снарядов разного калибра. Эстония также присутствует среди присоединившихся к этой инициативе стран и обещает помочь закупить еще 1,2 миллиона боеприпасов.
Эстония поддержала чешскую инициативу
Потенциально речь идет о 122-мм реактивных снарядах в систему "Град", 122-мм, 152-мм, 155-мм примерно на сумму около 2-3 миллиардов евро.
При этом он подчеркнул, что на данный момент денег даже не хватает больше, чем самих снарядов. И добавил, что если Эстония соберет необходимую сумму, поставки начнутся уже через два месяца.
По словам министра обороны, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в европейских странах. В то же время, все еще сложно прогнозировать, когда боеприпасы попадут на фронт.
Эстонская премьер Кая Каллас тем временем встревожена, что боеприпасы, по ее информации, не доходят до Украины, а бойцы на передовое время не могут даже вывезти раненых из-за снарядного голода.
Что известно об инициативе Чехии
Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.
После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.
Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн. снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.
По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Украина ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.
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