Эстония закупит еще 1,2 млн артснарядов для Украины

По инициативе Чехии для Украины за пределами Евросоюза закупается большое количество артиллерийских снарядов разного калибра. Эстония также присутствует среди присоединившихся к этой инициативе стран и обещает помочь закупить еще 1,2 миллиона боеприпасов.

Эстония поддержала чешскую инициативу

Потенциально речь идет о 122-мм реактивных снарядах в систему "Град", 122-мм, 152-мм, 155-мм примерно на сумму около 2-3 миллиардов евро.

Если мы говорим о миллионе снарядов, то это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие чуть дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать, — сказал Певкур. Поделиться

При этом он подчеркнул, что на данный момент денег даже не хватает больше, чем самих снарядов. И добавил, что если Эстония соберет необходимую сумму, поставки начнутся уже через два месяца.

По словам министра обороны, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в европейских странах. В то же время, все еще сложно прогнозировать, когда боеприпасы попадут на фронт.

Очень многое зависит от того, что нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там можно достать, но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию — все это нужно проверить, — объяснил Певкур. Поделиться

Эстонская премьер Кая Каллас тем временем встревожена, что боеприпасы, по ее информации, не доходят до Украины, а бойцы на передовое время не могут даже вывезти раненых из-за снарядного голода.

Мы, так сказать, хлопаем себя по плечу, мол, мы молодцы, но из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят. Если мы еще сможем осуществить эти вещи и доставить их в Украину, и Украина сможет нанести ответный удар, то это будет иметь эффект, — подчеркивает Каллас. Поделиться

Что известно об инициативе Чехии

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.

После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн. снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Украина ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.