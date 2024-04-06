Артснаряды для Украины. Эстония нашла боеприпасы на несколько миллиардов евро

Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.
Эстония поможет Украине со снарядами
Эстония нашла возможность приобрести для ВСУ снаряды и ракеты на сумму около двух-трех миллиардов евро, если союзники предоставят на это средства.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Postimees .
Учитывая цены на снаряды, по оценкам издания, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РОВД "Град". Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.
По словам Певкура, есть четыре основных сфер в вопросе помощи Украине: это боеприпасы, противовоздушная оборона, все, что связано с бронетехникой, и радиоэлектронная борьба.
Говоря о сроках, он подчеркнул, что речь идет о доставке в течение двух месяцев. При этом Певкур отметил, что купить эти снаряды можно в основном у неевропейских стран, "но есть и в Европе".
К сожалению, я не могу сказать точно. Во многих случаях продавец сам не хочет, чтобы об этом стало известно. Поскольку заказы включают как 155-мм, так и 152-мм снаряды, Россия также активно ищет поставщиков по всему миру через Беларусь. Существует определенная гонка с течением времени, чтобы увидеть, кто сможет выкупить их первым.
Снаряды для Украины
На фоне нехватки боеприпасов в Сил обороны Украины западные партнеры ищут пути помощи. В частности, Чехия заявила о создании инициативы по закупке снарядов для Украины. Участие в ней принимают более 15 стран.
Утверждается, что Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле. Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что снаряды предположительно поступят из Южной Кореи, Турции и, возможно, Южной Африки.
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