Артснаряды для Украины. Эстония нашла боеприпасы на несколько миллиардов евро
Категория
Мир
Дата публикации

Артснаряды для Украины. Эстония нашла боеприпасы на несколько миллиардов евро

Артснаряды
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Источник:  Postimees

Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.

Эстония поможет Украине со снарядами

Эстония нашла возможность приобрести для ВСУ снаряды и ракеты на сумму около двух-трех миллиардов евро, если союзники предоставят на это средства.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Postimees .

Учитывая цены на снаряды, по оценкам издания, речь может идти о примерно одном миллионе снарядов и ракет для РОВД "Град". Такое количество помогло бы украинской армии продержаться до конца года.

По словам Певкура, есть четыре основных сфер в вопросе помощи Украине: это боеприпасы, противовоздушная оборона, все, что связано с бронетехникой, и радиоэлектронная борьба.

Что касается боеприпасов, то финансирование сейчас вызывает большее беспокойство, а не наличие боеприпасов. Было сказано, что не хватает боеприпасов, но чешская инициатива по приобретению 800 тысяч снарядов свидетельствует о том, что боеприпасы действительно есть. Также в Эстонии есть широкий выбор стран, из которых мы могли бы закупить снаряды для Украины. Я заявил об этом вчера на "Рамштайне", что если кто-то готов внести финансовый вклад, он должен связаться с нами. У нас есть возможность закупить снаряды для Украины, в том числе в большом количестве и быстро.

Ханно Певкур

Ханно Певкур

Министр обороны Эстонии

Говоря о сроках, он подчеркнул, что речь идет о доставке в течение двух месяцев. При этом Певкур отметил, что купить эти снаряды можно в основном у неевропейских стран, "но есть и в Европе".

К сожалению, я не могу сказать точно. Во многих случаях продавец сам не хочет, чтобы об этом стало известно. Поскольку заказы включают как 155-мм, так и 152-мм снаряды, Россия также активно ищет поставщиков по всему миру через Беларусь. Существует определенная гонка с течением времени, чтобы увидеть, кто сможет выкупить их первым.

Снаряды для Украины

На фоне нехватки боеприпасов в Сил обороны Украины западные партнеры ищут пути помощи. В частности, Чехия заявила о создании инициативы по закупке снарядов для Украины. Участие в ней принимают более 15 стран.

Изначально речь шла о 800 тыс. снарядов, которые можно приобрести в рамках этой инициативы. Однако впоследствии стало известно, что Чехия нашла еще 200 тыс боеприпасов.

Утверждается, что Украина может получить первые партии боеприпасов не в июне, как ранее публично заявляли в чешском правительстве, а уже в апреле. Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что снаряды предположительно поступят из Южной Кореи, Турции и, возможно, Южной Африки.

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