Когда ВСУ могут начать новое контрнаступление — Le Figaro назвало год и единственное условие
Категория
Украина
Дата публикации

Когда ВСУ могут начать новое контрнаступление — Le Figaro назвало год и единственное условие

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Источник:  Le Figaro

Украина обещает начать контрнаступление 2025 года при помощи Запада в этом году.

Украина нуждается в помощи Запада для начала нового контрнаступления

Как отмечает издание, текущая ситуация в войне ставит Украину в невыгодное положение. Украинские солдаты отошли на оборонительные позиции, и российская армия оказывает постоянное давление, чтобы совершить прорыв.

Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем возобновить наступление, — приводит издание слова французского чиновника, недавно разговаривавшего с украинскими властями.

Он также отметил, что особое внимание Украина уделяет французской наземной системе "земля-воздух" средней дальности (SAMPT). Однако больше, чем система Украине нужны ракеты, в то же время французский производитель ракет MBDA не сможет поставить более 30 ракет Aster в краткосрочной перспективе.

В то же время, по мнению одного из источников, "победит тот, кто первым мобилизуется".

Но оба лагеря не хотят делать решительный шаг. В Украине общество показывает признаки усталости от войны. В России кремлевский режим предпочел бы избежать непопулярного решения, которое могло бы вызвать внутреннюю оппозицию, — пишет Le Figaro.

Почему ВСУ не удалось провести успешное контрнаступление летом 2023 года

По словам президента Владимира Зеленского, контрнаступление ВСУ летом 2023 года, вероятно, с самого начала было обречено на неудачу.

Россияне знали, куда мы собираемся атаковать. Откуда они узнали? Откуда они получили эту информацию? Я не могу вам этого сказать. История покажет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что Кремль уже заранее знал о планах украинских военных. По мнению Зеленского, Украина сама виновата в ряде проблем.

Он отметил, что в начале контрнаступления у украинских военных не было достаточного необходимого оснащения.

При этом президент отметил положительную сторону контрнаступления ВСУ в прошлом году.

То, что мы сделали, например, на Черном море. Это было положительно. Мы создали альтернативный зерновой коридор в Черном море и уничтожили многие подразделения русского флота. Это все большой успех? С одной стороны, нет. С другой стороны, Украина выстояла. Это большой успех, — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский заявил, что уже есть планы украинского контрнаступления в 2024 году.

И это контрнаступление должно дать нам определенные результаты, — заверил Зеленский.

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