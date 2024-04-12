Украина обещает начать контрнаступление 2025 года при помощи Запада в этом году.
Украина нуждается в помощи Запада для начала нового контрнаступления
Как отмечает издание, текущая ситуация в войне ставит Украину в невыгодное положение. Украинские солдаты отошли на оборонительные позиции, и российская армия оказывает постоянное давление, чтобы совершить прорыв.
Он также отметил, что особое внимание Украина уделяет французской наземной системе "земля-воздух" средней дальности (SAMPT). Однако больше, чем система Украине нужны ракеты, в то же время французский производитель ракет MBDA не сможет поставить более 30 ракет Aster в краткосрочной перспективе.
В то же время, по мнению одного из источников, "победит тот, кто первым мобилизуется".
Почему ВСУ не удалось провести успешное контрнаступление летом 2023 года
По словам президента Владимира Зеленского, контрнаступление ВСУ летом 2023 года, вероятно, с самого начала было обречено на неудачу.
Глава государства подчеркнул, что Кремль уже заранее знал о планах украинских военных. По мнению Зеленского, Украина сама виновата в ряде проблем.
Он отметил, что в начале контрнаступления у украинских военных не было достаточного необходимого оснащения.
При этом президент отметил положительную сторону контрнаступления ВСУ в прошлом году.
Также Зеленский заявил, что уже есть планы украинского контрнаступления в 2024 году.
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