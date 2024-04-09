У Украины есть план нового контрнаступления — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал вопросы переговоров со страной-агрессорой.
Украина разработала план контрнаступления — Зеленский
Украина планирует новое контрнаступление.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что для достижения этой цели украинским военным нужно оружие, в том числе из США.
Да, в России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим некоторые технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, дело не в количестве людей. Дело в качестве оружия.
Президент также прокомментировал вопросы переговоров со страной-агрессором.
В то же время, говоря о призывах заморозить войну, президент заявил, что Путин использует эту паузу только для подготовки к новому нападению.
Конечно, кое-кто будет счастлив. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". Но это только до тех пор, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все допущенные изначально ошибки.
Зеленский о ситуации в Харькове и вариантах защиты от атак армии РФ
Президент Владимир Зеленский отметил, что на фоне постоянных обстрелов преступной армией РФ Харькова ситуация в городе остается очень жесткой.
В материале издания The Economist, обнародованном в воскресенье, 7 апреля, со ссылкой на украинские военные источники отмечается, что преступная армия РФ стремится превратить Харьков в так называемую серую зону без условий для проживания гражданских.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-