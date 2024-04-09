У Украины есть план нового контрнаступления — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

У Украины есть план нового контрнаступления — Зеленский

Зеленский
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Источник:  Bild

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал вопросы переговоров со страной-агрессорой.

Украина разработала план контрнаступления — Зеленский

Украина планирует новое контрнаступление.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Да, у нас есть план контрнаступления. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу этого обещать и назвать дату.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства отметил, что для достижения этой цели украинским военным нужно оружие, в том числе из США.

Да, в России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим некоторые технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, дело не в количестве людей. Дело в качестве оружия.

Президент также прокомментировал вопросы переговоров со страной-агрессором.

Здесь мы имеем дело с Путиным. Все, что он говорил до сих пор, после этого он поступал по-другому. Мы не можем ему доверять. Можно договориться обо всем, но вопрос в том, будет ли он этого соблюдать.

В то же время, говоря о призывах заморозить войну, президент заявил, что Путин использует эту паузу только для подготовки к новому нападению.

Конечно, кое-кто будет счастлив. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". Но это только до тех пор, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все допущенные изначально ошибки.

Зеленский о ситуации в Харькове и вариантах защиты от атак армии РФ

Президент Владимир Зеленский отметил, что на фоне постоянных обстрелов преступной армией РФ Харькова ситуация в городе остается очень жесткой.

Ситуация в городе очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно — авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба — и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины — для каждого и каждого, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами.

В материале издания The Economist, обнародованном в воскресенье, 7 апреля, со ссылкой на украинские военные источники отмечается, что преступная армия РФ стремится превратить Харьков в так называемую серую зону без условий для проживания гражданских.

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