Україна має план нового контрнаступу — Зеленський
Категорія
Україна
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Україна має план нового контрнаступу — Зеленський

Зеленський
Джерело:  Bild

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував питання переговорів із країною-агресоркою.

Україна розробила план контрнаступу — Зеленський

Україна планує новий контрнаступ.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Так, у нас є план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави зазначив, що для досягнення цієї мети українським військовим потрібна зброя, зокрема зі США.

Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але в об'єднаного Заходу є сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї.

Президент також прокоментував питання переговорів із країною-агресоркою.

Тут ми маємо справу з Путіним. Усе, що він говорив досі, — після цього він чинив по-іншому. Ми не можемо йому довіряти. Можна домовитися про все, але питання в тому, чи буде він цього дотримуватися.

Водночас, говорячи про заклики заморозити війну, президент заявив, що Путін використовує цю паузу лише для підготовки до нового нападу.

Звичайно, дехто буде щасливий. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають". Але це тільки доти, доки Росія не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких припустилася спочатку.

Зеленський про ситуацію в Харкові та варіанти захисту від атак армії РФ

Президент Володимир Зеленський зазначив, що на тлі постійних обстрілів злочинною армією РФ Харкова ситуація у місті залишається дуже жорсткою. 

Ситуація в місті — дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно — авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба — і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України — для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами.

У матеріалі видання The Economist, оприлюдненому у неділю, 7 квітня, із посиланням на українські військові джерела зазначається, що злочинна армія РФ прагне перетворити Харків на так звану “сіру зону” без умов для проживання цивільних.

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