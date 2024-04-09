Україна має план нового контрнаступу — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував питання переговорів із країною-агресоркою.
Україна розробила план контрнаступу — Зеленський
Україна планує новий контрнаступ.
Про це сказав президент Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що для досягнення цієї мети українським військовим потрібна зброя, зокрема зі США.
Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але в об'єднаного Заходу є сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа в якості зброї.
Президент також прокоментував питання переговорів із країною-агресоркою.
Водночас, говорячи про заклики заморозити війну, президент заявив, що Путін використовує цю паузу лише для підготовки до нового нападу.
Звичайно, дехто буде щасливий. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не літають". Але це тільки доти, доки Росія не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, яких припустилася спочатку.
Зеленський про ситуацію в Харкові та варіанти захисту від атак армії РФ
Президент Володимир Зеленський зазначив, що на тлі постійних обстрілів злочинною армією РФ Харкова ситуація у місті залишається дуже жорсткою.
У матеріалі видання The Economist, оприлюдненому у неділю, 7 квітня, із посиланням на українські військові джерела зазначається, що злочинна армія РФ прагне перетворити Харків на так звану “сіру зону” без умов для проживання цивільних.
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