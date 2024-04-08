Зеленський відреагував на обстріл Білопілля
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на обстріл Білопілля

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

На отлі обстрілу злочинною армією РФ Білопілля на Сумщині президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше можливостей для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. 

Зеленський про обстріл Білопілля окупаційною армією РФ

Наразі в нашому місті Білопілля Сумської області триває рятувальна операція після російського удару керованою авіабомбою — прямо по центру міста, — зазначив глава держави.

Він наголосив, що Україна потребує більшості кількості можливостей, зокрема, військових, санкційних, економічних, юридичних та інших для завдання ударів по потенціалу агресії Росії.

Окупант нічого іншого не зрозуміє. Тільки силу, тільки власні, російські втрати. І ми маємо це забезпечити — всі у світі, хто дійсно цінує мир і прагне миру, — підкреслив Зеленський.

Зеленський про ситуацію в Харкові

Глава держави підкреслив, що наразі максимум уваги приділяється сутації з енергозабезпеченням у Харкові.

Максимум уваги зараз Харкову: енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесів у місті, в області. Максимум протидії російським планам щодо Харкова — працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППО. Провів сьогодні Ставку, де тематика Харкова та області була основною. Доповідали і Головком, і командувач Повітряних сил, — підкреслив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що провів нараду з представниками уряду стосовно економічної, соціальної та інших видів підтримки Харкова та інших українських міст.

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