На отлі обстрілу злочинною армією РФ Білопілля на Сумщині президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше можливостей для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії.
Зеленський про обстріл Білопілля окупаційною армією РФ
Він наголосив, що Україна потребує більшості кількості можливостей, зокрема, військових, санкційних, економічних, юридичних та інших для завдання ударів по потенціалу агресії Росії.
Зеленський про ситуацію в Харкові
Глава держави підкреслив, що наразі максимум уваги приділяється сутації з енергозабезпеченням у Харкові.
Глава держави також зазначив, що провів нараду з представниками уряду стосовно економічної, соціальної та інших видів підтримки Харкова та інших українських міст.
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