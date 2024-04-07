Президент Володимир Зеленський зазначив, що на тлі постійних обстрілів злочинною армією РФ Харкова ситуація у місті залишається дуже жорсткою.
Зеленський про ситуацію в Харкові та варіанти захисту від атак армії РФ
У матеріалі видання The Economist, оприлюдненому у неділю, 7 квітня, із посиланням на українські військові джерела зазначається, що злочинна армія РФ прагне перетворити Харків на так звану “сіру зону” без умов для проживання цивільних
При цьому мер Харкова Ігор Терехов у коментарі журналістам видання, зазначив, що від початку розв’язаної Росією злочинної війни місто переживало і гірші моменти.
Зеленський про додаткові ППО Patriot для України
Глава держави наголосив, що Україні наразі гостро не вистачає систем ППО і за такого сценарію це може призвести до того, що використовувати їх доведеться західним країнам, захищаючи східний фланг НАТО.
Він наголосив, що наразі потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні.
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