Президент Володимир Зеленський зазначив, що на тлі постійних обстрілів злочинною армією РФ Харкова ситуація у місті залишається дуже жорсткою.

Зеленський про ситуацію в Харкові та варіанти захисту від атак армії РФ

Ситуація в місті — дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно — авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба — і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України — для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами Володимир Зеленський Президент України

У матеріалі видання The Economist, оприлюдненому у неділю, 7 квітня, із посиланням на українські військові джерела зазначається, що злочинна армія РФ прагне перетворити Харків на так звану “сіру зону” без умов для проживання цивільних

При цьому мер Харкова Ігор Терехов у коментарі журналістам видання, зазначив, що від початку розв’язаної Росією злочинної війни місто переживало і гірші моменти.

Як можна зробити таке місто "сірою зоною"? Люди не підуть, бо вони вже виїжджали, потім повернулися. Їх уже достатньо катували, — зазначив мер Харкова. Поширити

Зеленський про додаткові ППО Patriot для України

Глава держави наголосив, що Україні наразі гостро не вистачає систем ППО і за такого сценарію це може призвести до того, що використовувати їх доведеться західним країнам, захищаючи східний фланг НАТО.

Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає — і це очевидно для всіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим нашим українським громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти, — наголосив Зеленський. Поширити

Він наголосив, що наразі потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні.