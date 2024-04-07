Ищем возможности защитить Харьков от террора армии РФ — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Ищем возможности защитить Харьков от террора армии РФ — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что на фоне постоянных обстрелов преступной армией РФ Харькова ситуация в городе остается очень жесткой.

Зеленский о ситуации в Харькове и вариантах защиты от атак армии РФ

Ситуация в городе очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно — авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба — и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины — для каждого и каждого, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В материале издания The Economist, обнародованном в воскресенье, 7 апреля, со ссылкой на украинские военные источники отмечается, что преступная армия РФ стремится превратить Харьков в так называемую серую зону без условий для проживания гражданских.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистам издания отметил, что с начала развязанной Россией преступной войны город переживал и худшие моменты.

Как можно сделать такой город "серой зоной"? Люди не уйдут, потому что они уже уезжали, потом вернулись. Их уже достаточно пытали, — отметил мэр Харькова.

Зеленский о дополнительных ПВО Patriot для Украины

Глава государства подчеркнул, что Украине остро не хватает систем ПВО и при таком сценарии это может привести к тому, что использовать их придется западным странам, защищая восточный фланг НАТО.

Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине средств ПВО не хватает — и это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец-то должен услышать эту боль, которую российские террористы причиняют Харькову, наносят Купянскую, городам Донбасса, Запорожье, Сумщине и многим другим нашим украинским общинам. Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь, подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине.

Я благодарю тех стран, которые уже помогли. И быть активными в выполнении этой задачи — это персональная ответственность наших дипломатов, работающих по направлениям и странам, где есть необходимые системы. Сейчас Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять, по меньшей мере, по всему восточному флангу НАТО, — отметил президент.

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