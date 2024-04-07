Президент Владимир Зеленский отметил, что на фоне постоянных обстрелов преступной армией РФ Харькова ситуация в городе остается очень жесткой.
Зеленский о ситуации в Харькове и вариантах защиты от атак армии РФ
В материале издания The Economist, обнародованном в воскресенье, 7 апреля, со ссылкой на украинские военные источники отмечается, что преступная армия РФ стремится превратить Харьков в так называемую серую зону без условий для проживания гражданских.
При этом мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистам издания отметил, что с начала развязанной Россией преступной войны город переживал и худшие моменты.
Зеленский о дополнительных ПВО Patriot для Украины
Глава государства подчеркнул, что Украине остро не хватает систем ПВО и при таком сценарии это может привести к тому, что использовать их придется западным странам, защищая восточный фланг НАТО.
Он подчеркнул, что сейчас нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине.
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