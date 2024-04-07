Офис генпрокурора обнародовал фото с последствиями атак армии РФ на Харьков
Категория
Украина
Дата публикации

Офис генпрокурора обнародовал фото с последствиями атак армии РФ на Харьков

Последствия атаки армии РФ по Харькову
Читати українською
Источник:  online.ua

В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что в результате преступных атак армии РФ по Харькову 7 апреля ранения получили пять человек, повреждены многоэтажки и учебные заведения.

Что известно о последствиях атак армии РФ на Харьков

По словам мэра города Игоря Терехова, преступная армия РФ нанесла 4 удара по городу.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что в результате вражеских ударов повреждения получили 13 многоэтажек и несколько учебных заведений.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.

Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили, что попадания пришлись по кварталу Шевченковского района города.

Пострадали пять мирных жителей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили.

По предварительным данным, по городу враг выпустил из самолета два УМПБ.

Зеленский обещает ответ преступникам армии РФ за атаки на Харьков

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина готовит конкретный ответ стране-агрессорке за преступные удары по Харькову.

Зеленский отметил, что находится в связи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Детально обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий, подчеркнул глава государства.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.

Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства, — заверил Зеленский.

Отдельный разговор состоялся с главой СБУ Василием Малюком, руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага — очень конкретный и справедливый, — подчеркнул глава государства.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Харьков. Есть раненые
Игорь Терехов
взрыв
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне распространяют новый фейк о "запрете эвакуации" из Харькова
Харьков
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Харькове ужесточились графики отключения света из-за атаки РФ на энергообъект
Министерство энергетики Украины
энергетика

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?