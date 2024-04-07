В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что в результате преступных атак армии РФ по Харькову 7 апреля ранения получили пять человек, повреждены многоэтажки и учебные заведения.

Что известно о последствиях атак армии РФ на Харьков

По словам мэра города Игоря Терехова, преступная армия РФ нанесла 4 удара по городу.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что в результате вражеских ударов повреждения получили 13 многоэтажек и несколько учебных заведений.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.

Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили, что попадания пришлись по кварталу Шевченковского района города.

Пострадали пять мирных жителей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили.

По предварительным данным, по городу враг выпустил из самолета два УМПБ.

Зеленский обещает ответ преступникам армии РФ за атаки на Харьков

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина готовит конкретный ответ стране-агрессорке за преступные удары по Харькову.

Зеленский отметил, что находится в связи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Детально обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий, подчеркнул глава государства. Поделиться

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.

Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства, — заверил Зеленский. Поделиться

Отдельный разговор состоялся с главой СБУ Василием Малюком, руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.