В Харькове ужесточились графики отключения света из-за атаки РФ на энергообъект
Категория
Экономика
Дата публикации

В Харькове ужесточились графики отключения света из-за атаки РФ на энергообъект

Министерство энергетики Украины
энергетика
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Энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.

В Харькове ужесточились графики отключения света

Диспетчерский центр вынужден увеличить сегодня в Харькове и области объем аварийных отключений, отметили в "Укрэнерго".

По данным энергетиков, ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронам по Харьковской области.

Среди поврежденных гражданских объектов — объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". Сейчас ремонтные бригады работают над возобновлением энергоснабжения, — добавили в компании.

Как добавили в Минэнерго, в Харьковской области с утра применяются графики аварийных отключений, обесточено 410 тысяч абонентов. К тому же, из-за боевых действий повреждена воздушная линия, обесточены 534 абонента.

Как рассказал в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник, ситуация в Харькове остается одной из самых тяжелых.

Энергетики активно принимают меры по восстановлению и увеличению доступных мощностей как для города, так и для региона. Принимаются меры по восстановлению определенных элементов системы. К сожалению, сейчас все-таки применяются сетевые ограничения и графики почасовой подачи электроэнергии, сказал Колесник.

Но, по его словам, враг не останавливается.

Прошлой ночью у нас были новые обстрелы энергетики, "шахидные" обстрелы, — констатировал он.

Обстрелы Харькова и области

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали.

Кроме того, российская армия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Купянске Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, Харьков остался без света. Враг нанес по городу более 10 ударов. На следующий день, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

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