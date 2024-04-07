Россияне распространяют новый фейк о "запрете эвакуации" из Харькова

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что местные власти Харькова якобы запретили эвакуацию из города перед так называемым "запланированным наступлением" армии РФ на областной центр.

Новый фейк россиян о Харькове

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI отмечают, что нарратив о том, что харьковчан целенаправленно «подставляют под удар», является образцом российского цинизма: выезд из Харькова не запрещен и все желающие могут свободно уехать из города.

Вбросы о российском наступлении на Харьков — составляющая информационно-психологической операции врага. Ее цель — посеять панику среди харьковчан и остальных украинцев, создав ощущение надвигающейся неизбежной катастрофы. Поделиться

В SPRAVDI отметили, что пока оккупанты не имеют сил, чтобы совершить столь масштабную операцию.

Именно поэтому Россия выбрала другую тактику — регулярные террористические обстрелы гражданской инфраструктуры города.

Опасности наступления на Харьков нет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телеканала "Мы — Украина" 6 апреля сказал, что Харьков на сегодняшний день не находится в опасности.

Харьков сегодня защищен не с точки зрения неба и шита ПВО — об этом поговорим позже — а что касается оборонных рубежей нашего войска. Сегодня Харьков не находится в опасности. То, что это желанная цель, россияне этого не скрывают. Весь восток и юг нашего государства — это их желанная цель. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину. Владимир Зеленский Президент Украины

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал "не нагнетать ситуацию" и заверил, что речь об эвакуации из Харькова не идет.