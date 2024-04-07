Россияне распространяют новый фейк о "запрете эвакуации" из Харькова

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что местные власти Харькова якобы запретили эвакуацию из города перед так называемым "запланированным наступлением" армии РФ на областной центр.
Новый фейк россиян о Харькове
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI отмечают, что нарратив о том, что харьковчан целенаправленно «подставляют под удар», является образцом российского цинизма: выезд из Харькова не запрещен и все желающие могут свободно уехать из города.
В SPRAVDI отметили, что пока оккупанты не имеют сил, чтобы совершить столь масштабную операцию.
Именно поэтому Россия выбрала другую тактику — регулярные террористические обстрелы гражданской инфраструктуры города.
Опасности наступления на Харьков нет
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телеканала "Мы — Украина" 6 апреля сказал, что Харьков на сегодняшний день не находится в опасности.
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал "не нагнетать ситуацию" и заверил, что речь об эвакуации из Харькова не идет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-