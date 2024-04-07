Россияне распространяют новый фейк о "запрете эвакуации" из Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне распространяют новый фейк о "запрете эвакуации" из Харькова

Харьков
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Источник:  SPRAVDI

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что местные власти Харькова якобы запретили эвакуацию из города перед так называемым "запланированным наступлением" армии РФ на областной центр.

Новый фейк россиян о Харькове

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI отмечают, что нарратив о том, что харьковчан целенаправленно «подставляют под удар», является образцом российского цинизма: выезд из Харькова не запрещен и все желающие могут свободно уехать из города.

Вбросы о российском наступлении на Харьков — составляющая информационно-психологической операции врага. Ее цель — посеять панику среди харьковчан и остальных украинцев, создав ощущение надвигающейся неизбежной катастрофы.

В SPRAVDI отметили, что пока оккупанты не имеют сил, чтобы совершить столь масштабную операцию.

Именно поэтому Россия выбрала другую тактику — регулярные террористические обстрелы гражданской инфраструктуры города.

Опасности наступления на Харьков нет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телеканала "Мы — Украина" 6 апреля сказал, что Харьков на сегодняшний день не находится в опасности.

Харьков сегодня защищен не с точки зрения неба и шита ПВО — об этом поговорим позже — а что касается оборонных рубежей нашего войска. Сегодня Харьков не находится в опасности. То, что это желанная цель, россияне этого не скрывают. Весь восток и юг нашего государства — это их желанная цель. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал "не нагнетать ситуацию" и заверил, что речь об эвакуации из Харькова не идет.

Что касается эвакуации, так из определенных частей Харьковской области, там, где ведутся активные боевые действия, там есть эвакуация. Это не касается города Харькова.

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