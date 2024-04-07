Росіяни поширюють новий фейк про "заборону евакуації" з Харкова

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що місцева влада Харкова нібито заборонила евакуацію з міста перед так званим “запланованим наступом” армії РФ на обласний центр.
Новий фейк росіян про Харків
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI зазначають, що наратив про те, що харків’ян цілеспрямовано «підставляють під удар», є взірцем російського цинізму: виїзд з Харкова не заборонений і всі, хто має бажання, можуть вільно виїхати з міста.
У SPRAVDI зазначили, що наразі окупанти не мають сил, щоб здійснити настільки масштабну операцію.
Саме тому Росія обрала іншу тактику — здійснює регулярні терористичні обстріли цивільної інфраструктури міста.
Небезпеки наступу на Харків немає
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телеканалу "Ми — Україна" 6 квітня сказав, що Харків на сьогодні не перебуває в небезпеці.
Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав "не нагнітати ситуацію" і запевнив, що мова про евакуацію з Харкова не йде.
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