Росіяни поширюють новий фейк про "заборону евакуації" з Харкова

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що місцева влада Харкова нібито заборонила евакуацію з міста перед так званим “запланованим наступом” армії РФ на обласний центр.

Новий фейк росіян про Харків

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI зазначають, що наратив про те, що харків’ян цілеспрямовано «підставляють під удар», є взірцем російського цинізму: виїзд з Харкова не заборонений і всі, хто має бажання, можуть вільно виїхати з міста.

Вкиди про російський наступ на Харків — складова інформаційно-психологічної операції ворога. Її мета — посіяти паніку серед харків’ян та решти українців, створивши відчуття неминучої катастрофи, що насувається. Поширити

У SPRAVDI зазначили, що наразі окупанти не мають сил, щоб здійснити настільки масштабну операцію.

Саме тому Росія обрала іншу тактику — здійснює регулярні терористичні обстріли цивільної інфраструктури міста.

Небезпеки наступу на Харків немає

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телеканалу "Ми — Україна" 6 квітня сказав, що Харків на сьогодні не перебуває в небезпеці.

Харків сьогодні захищений не з точки зору неба і шита ППО — про це поговоримо пізніше — а що стосується оборонних рубежів, нашого війська. Сьогодні Харків не перебуває в небезпеці. Те, що це бажана ціль, — росіяни цього не приховують. Весь схід і південь нашої держави — це їхня бажана ціль. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Володимир Зеленський Президент України

Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав "не нагнітати ситуацію" і запевнив, що мова про евакуацію з Харкова не йде.