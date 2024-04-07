Офіс генпрокурора оприлюднив фото з наслідками атак армії РФ на Харків
Категорія
Україна
Дата публікації

Офіс генпрокурора оприлюднив фото з наслідками атак армії РФ на Харків

Наслідки атаки армії РФ по Харкову
Джерело:  online.ua

В пресслужбі Офіса генпрокурора повідомили, що внаслідок злочинних атак армії РФ по Харкову 7 квітня поранення отримали п'ятеро людей, пошкоджено багатоповерхівки та навчальні заклади. 

Що відомо про наслідки атак армії РФ на Харків

За словами мера міста Ігоря Терехова, злочинна армія РФ завдала 4 удари по місту.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали 13 багатоповерхівок та кілька навчальних закладів.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.

Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що влучання прийшлися по кварталу Шевченківського району міста.

Постраждали пʼять мирних мешканців. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі.

За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два УМПБ.

Зеленський обіцяє відповідь злочинцям армії РФ за атаки на Харків

Президент Володимир Зеленський запевнив, що наразі Україна готує конкретну відповідь країні-агресорці за злочинні удари по Харкову.

Зеленський зазначив, що перебуває на зв’язку з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій, — підкреслив глава держави.

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами.

Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави, — запевнив Зеленський.

Окрема розмова відбулася з головою СБУ Василем Малюком, керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога — дуже конкретну і справедливу, — підкреслив глава держави.

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