Можливе введення західних військ в Україну. Зеленський відреагував на ідею Макрона

За словами глави держави Володимира Зеленського, наразі він не готовий запросити іноземні війська для участі у бойових діях в Україні проти російських окупантів.
Як Зеленський оцінює ідею Макрона щодо України
Український лідер звернув увагу на те, що кілька пропозицій президента Франції він підтримав публічно та під час переговорів тет-а-тет.
Окрім того, глава держави не бачить причин, щоб відмовитися від прикордонної місії.
Чому Зеленський проти введення іноземних військ в Україну
За словами українського лідера, наразі він не готовий запросити в Україну бойові частини.
На переконання президента, ідея Макрона є дуже ризикованою для України, оскільки після цього Путін зробить усе можливе, щоб зупинити військову допомогу Києву з боку союзників.
Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що на українському фронті є добровольчі формування, учасниками якого є люди з абсолютно різних країн.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-