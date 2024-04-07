Можливе введення західних військ в Україну. Зеленський відреагував на ідею Макрона

За словами глави держави Володимира Зеленського, наразі він не готовий запросити іноземні війська для участі у бойових діях в Україні проти російських окупантів.

Як Зеленський оцінює ідею Макрона щодо України

Український лідер звернув увагу на те, що кілька пропозицій президента Франції він підтримав публічно та під час переговорів тет-а-тет.

Тренувати наших хлопців у нас. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади… Друге — побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах під землею. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави не бачить причин, щоб відмовитися від прикордонної місії.

Чому Зеленський проти введення іноземних військ в Україну

За словами українського лідера, наразі він не готовий запросити в Україну бойові частини.

Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і боріться. Тому що Росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО, — зазначив Зеленський. Поширити

На переконання президента, ідея Макрона є дуже ризикованою для України, оскільки після цього Путін зробить усе можливе, щоб зупинити військову допомогу Києву з боку союзників.

Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що на українському фронті є добровольчі формування, учасниками якого є люди з абсолютно різних країн.