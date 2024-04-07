Возможное введение западных войск в Украину. Зеленский отреагировал на идею Макрона

По словам главы государства Владимира Зеленского, он не готов пригласить иностранные войска для участия в боевых действиях в Украине против российских оккупантов.
Как Зеленский оценивает идею Макрона относительно Украины
Украинский лидер обратил внимание на то, что несколько предложений президента Франции он поддержал публично и во время переговоров тет-а-тет.
Кроме того, глава государства не видит причин для отказа от пограничной миссии.
Почему Зеленский против введения иностранных войск в Украину
По словам украинского лидера, он не готов пригласить в Украину боевые части.
По убеждению президента, идея Макрона очень рискованна для Украины, поскольку после этого Путин сделает все возможное, чтобы остановить военную помощь Киеву со стороны союзников.
Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что на украинском фронте есть добровольческие формирования, участниками которого являются люди из совершенно разных стран.
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