Возможное введение западных войск в Украину. Зеленский отреагировал на идею Макрона

По словам главы государства Владимира Зеленского, он не готов пригласить иностранные войска для участия в боевых действиях в Украине против российских оккупантов.

Как Зеленский оценивает идею Макрона относительно Украины

Украинский лидер обратил внимание на то, что несколько предложений президента Франции он поддержал публично и во время переговоров тет-а-тет.

Тренировать наших ребят у нас. Я считаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наших ребят, бригады… Второе — построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах под землей. Это работает, и даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько быстрее, чем когда мы отправляем танк или бронированную технику. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства не видит причин для отказа от пограничной миссии.

Почему Зеленский против введения иностранных войск в Украину

По словам украинского лидера, он не готов пригласить в Украину боевые части.

Я не могу сегодня публично сказать: да, давайте, армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь. Поскольку Россия поднимет этот хайп в мире, они начнут поднимать общества других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО, — отметил Зеленский. Поделиться

По убеждению президента, идея Макрона очень рискованна для Украины, поскольку после этого Путин сделает все возможное, чтобы остановить военную помощь Киеву со стороны союзников.

Владимир Зеленский также обратил внимание на то, что на украинском фронте есть добровольческие формирования, участниками которого являются люди из совершенно разных стран.