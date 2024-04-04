Макрон бьет тревогу из-за планов России атаковать Париж

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, Россия будет пытаться атаковать Олимпийские игры в Париже летом 2024 года.
Олимпийские игры в Париже могут стать новой целью РФ
Журналисты поинтересовались у президента Франции, не боится ли он, что страна-агрессорка Россия попытается атаковать Олимпиаду.
Журналисты обращают внимание на то, что громкие заявления французского лидера, прозвучавшие на мероприятии в Париже по случаю открытия нового олимпийского водного центра, являются наиболее откровенным признанием иностранных угроз безопасности или беспрепятственному проведению игр.
Макрон стал новым врагом Путина из-за смены позиции относительно Украины
Как отмечает Reuters, нынешние Олимпийские Игры будут проходить на сложном глобальном фоне.
В первую очередь речь идет о войне России против Украины и конфликте Израиля с ХАМАС в Газе.
Кроме того, ситуацию резко изменило то, что президент Франции занял более жесткую позицию по отношению к России, призвав к окончательному разгрому армии РФ.
Также Макрон потряс мир заявлениями о возможном введении европейских войск в Украину, хотя он четко дал понять, что Франция не намерена разжигать военные действия против России.
Его правительство также заняло более жесткую позицию по поводу вероятных российских дезинформационных усилий по всей Европе.
На фоне усилий Макрона по поводу помощи Украине команда Путина нацелилась на Францию, распространяя ложь и женоненавистнические нарративы касательно первой леди страны.
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