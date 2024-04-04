Макрон бьет тревогу из-за планов России атаковать Париж

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, Россия будет пытаться атаковать Олимпийские игры в Париже летом 2024 года.

Олимпийские игры в Париже могут стать новой целью РФ

Журналисты поинтересовались у президента Франции, не боится ли он, что страна-агрессорка Россия попытается атаковать Олимпиаду.

Я не сомневаюсь в этом, в том числе с точки зрения информации. Эммануэль Макрон Президент Франции

Журналисты обращают внимание на то, что громкие заявления французского лидера, прозвучавшие на мероприятии в Париже по случаю открытия нового олимпийского водного центра, являются наиболее откровенным признанием иностранных угроз безопасности или беспрепятственному проведению игр.

Макрон стал новым врагом Путина из-за смены позиции относительно Украины

Как отмечает Reuters, нынешние Олимпийские Игры будут проходить на сложном глобальном фоне.

В первую очередь речь идет о войне России против Украины и конфликте Израиля с ХАМАС в Газе.

Кроме того, ситуацию резко изменило то, что президент Франции занял более жесткую позицию по отношению к России, призвав к окончательному разгрому армии РФ.

Также Макрон потряс мир заявлениями о возможном введении европейских войск в Украину, хотя он четко дал понять, что Франция не намерена разжигать военные действия против России.

Его правительство также заняло более жесткую позицию по поводу вероятных российских дезинформационных усилий по всей Европе.