Макрон б'є на сполох через плани Росії атакувати Париж

За словами французького лідера Еммануеля Макрона, Росія буде намагатиметься атакувати Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року.

Олімпійські ігри в Парижі можуть стати новою ціллю для РФ

Журналісти поцікавилися у президента Франції, чи не боїться він, що країна-агресорка Росія спробує атакувати Олімпіаду.

Я не маю жодних сумнівів у цьому, в тому числі з точки зору інформації. Еммануель Макрон Президент Франції

Журналісти звертають увагу на те, що гучні заяви французького лідера, які пролунали на заході в Парижі з нагоди відкриття нового олімпійського водного центру, є найбільш відвертим на сьогодні визнанням іноземних загроз безпеці або безперешкодному проведенню ігор.

Макрон став новим ворогом Путіна через зміну позиції щодо України

Як наголошує Reuters, цьогорічні Олімпійські Ігри будуть відбуватися на складному глобальному тлі.

Насамперед йдеться про війну Росії проти України та конфлікт Ізраїлю з ХАМАС у Газі.

Окрім того, ситуацію різко змінило те, що президент Франції зайняв більш жорстку позицію щодо Росії, закликавши до остаточного розгрому армії РФ.

Також Макрон приголомшив світ заявами про можливе введення європейських військ в Україну, хоча він чітко дав зрозуміти, що Франція не має наміру розпалювати воєнні дії проти Росії.

Його уряд також зайняв більш жорстку позицію щодо ймовірних російських дезінформаційних зусиль по всій Європі.