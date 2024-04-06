Смешно говорить. Макрон отреагировал на новые переговоры Франции и РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал о первом за последние два года контакте министра обороны Франции с его российским коллегой. Он подчеркнул, что тон официальной Москвы во время разговора был "странным и угрожающим".

Что известно о переговорах Лекорню и Шойгу

Как сообщил глава республики, французский и российский министры обсудили теракт, который произошел в "Крокус Сити Холле" под Москвой.

Также в центре внимания была российско-украинская война.

Лекорню заявил Сергею Шойгу, что у Франции нет никаких данных, указывающих на то, что Украина каким-то образом связана со стрельбой в Подмосковье.

Кроме того, французский министр обороны выразил готовность официального Парижа активизировать обмен информацией с РФ в вопросах борьбы с терроризмом.

Сергей Шойгу озвучил предупреждение Франции, выразив надежду, что французские военные не связаны с нападением на концертный зал.

Что интересно, это заявление прозвучало, несмотря на то, что ответственность за теракт взяли на себя экстремисты ИГИЛ.

Как Макрон комментирует заявления Шойгу

Комментарии российской стороны были странными и угрожающими, — подчеркнул французский лидер. Поделиться

Кроме того, Макрон отверг любое предположение о том, что его страна могла сыграть хоть какую-то роль в недавнем смертельном нападении под Москвой, назвав такие предположения "смешными".

Смешно говорить, что за этим стоит Франция или что за этим стоят украинцы. Это глупо. Не соответствует действительности, это манипуляция информацией, которая является частью военного арсенала России. Эммануэль Макрон Президент Франции

По словам главы республики, именно он был инициатором диалога с Кремлем после террористической атаки, унесшей жизни по меньшей мере 144 человек.

Президент Франции в очередной раз подчеркнул, что его страна может поделиться "ценной информацией" о происхождении и организации нападения.

Несмотря на это, Макрон отказывается раскрывать, что это за информация.