Французький лідер Еммануель Макрон розповів про перший протягом останніх двох років контакт міністра оборони Франції з його російським колегою. Він наголосив, що тон офіційної Москви під час розмови був "дивним і загрозливим".

Що відомо про перемовини Лекорню та Шойгу

Як повідомив глава республіки, французький та російський міністри обговорили теракт, що стався у "Крокус Сіті Холі" під Москвою.

Також у центрі уваги була російсько-українська війна.

Лекорню заявив Сергію Шойгу, що у Франції немає жодних даних, які б вказували на те, що Україна якимось чином пов’язана зі стріляниною у Підмосков’ї.

Окрім того, французький міністр оборони висловив готовність офіційного Парижа активізувати обмін інформацією з РФ у питанні боротьбі з тероризмом.

Сергій Шойгу озвучив попередження Франції, висловивши сподівання, що французькі військові не пов'язані з нападом на концертний зал.

Що цікаво, ця заява пролунала попри те, що відповідальність за теракт взяли на себе екстремісти ІДІЛ.

Як Макрон коментує заяви Шойгу

Коментарі російської сторони були дивними й загрозливими, — наголосив французький лідер. Поширити

Окрім того, Макрон відкинув будь-яке припущення про те, що його країна могла відіграти хоч якусь роль у нещодавньому смертельному нападі під Москвою, назвавши такі припущення "смішними".

Смішно говорити, що за цим стоїть Франція, що за цим стоять українці. Це безглуздо. Не відповідає дійсності, це маніпуляція інформацією, що є частиною військового арсеналу Росії. Еммануель Макрон Президент Франції

За словами глави республіки, саме він був ініціатор діалогу з Кремлем після терористичної атаки, яка забрала життя щонайменше 144 осіб.

Президент Франції вкотре наголосив, що його країна може поділитися "цінною інформацією" про походження та організацію нападу.

Попри це, Макрон відмовляється розкривати, що це була за інформація.