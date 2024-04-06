Зеленский ответил на инициативу Макрона по отправке западных войск в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он думает об инициативе своего коллеги Эммануэля Макрона по отправке западных войск на территорию нашего государства. По словам украинского лидера, если эти войска будут учить украинских бойцов здесь, то это будет гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады за границу.

Что Зеленский ответил на инициативу Макрона

И здесь они должны получить боевой опыт, на этой технике. Потому что одна история, когда вы на этой технике в мирном государстве, а другая на поле боя. Второе: построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах, под землей. Это работает даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее. Некоторые экземпляры техники, которую мы отправляем на ремонт, получаем обратно через три месяца. Также мы предлагаем инициативу быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы будем только поддерживать, — заметил глава государства. Поделиться

В то же время, Зеленский подчеркнул, что не может быть инициатором идеи отправки западных войск в Украину, ведь тогда Россия начнет сеять рознь между западными партнерами.

Если честно, подробности этого обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал. Я очень хочу услышать от Эммануэля. Но я хочу вам объяснить свое отношение. Я не могу сегодня публично сказать: "Да, давайте армии, приезжайте в Украину и сражайтесь!" Знаете почему? Потому что Россия поднимет хайп в мире, они начнут поднимать общество других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО, — пояснил президент.

По словам Зеленского, быть инициатором Украины в этом вопросе рискованно. Он добавил, что если выступит с таким заявлением, то РФ сделает все, чтобы ВСУ не получили военную помощь от других стран.

Общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих государств и они будут тормозить поставки. Но если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенны — Украина никогда не будет против, если кто хочет помочь Украине. Факт, — подчеркнул он. Поделиться

Как подчеркнула глава МИД Финляндии Элина Валтонен, западные страны, в том числе и Штаты, не должны окончательно отвергать идею введения своих войск в Украину, если ситуация будет стремительно ухудшаться.

Финляндия поддержала идею Макрона по Украине

Важно, чтобы мы не исключали это (введение западных войск в Украину — ред.) в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной будет ситуация.

Элина Валтонен

Глава МИД Финляндии

Несмотря на свой громкий и неожиданный призыв, дипломат также добавила, что позиция ее страны на сегодняшний день четкая и неизменная: пока Финляндия не будет вводить в Украину никаких своих войск и не желает это обсуждать.

Журналисты обращают внимание на то, что словами Элины Валтонен касались долгосрочного и гипотетического выбора.

Как отмечает издание Politico, негативный сценарий развития российско-украинской войны может резко изменить категоричное решение западных стран.

В конце концов, они могут осознать, что российская армия зашла слишком далеко и ее нужно останавливать немедленно.

В это время идея введения западных войск в Украину может получить второе дыхание.

Германия, Франция и Польша договорились не отправлять войска в Украину

15 марта официально стало известно, что лидеры Франции, Германии и Польши, президент Эмманюэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Дональд Туск после совместных переговоров договорились об усилении поддержки Украины.

Несмотря на это, они пришли к выводу, что пока не будут отправлять свои войска для сдерживания армии РФ на украинском фронте.