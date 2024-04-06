Зеленский ответил на инициативу Макрона по отправке западных войск в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он думает об инициативе своего коллеги Эммануэля Макрона по отправке западных войск на территорию нашего государства. По словам украинского лидера, если эти войска будут учить украинских бойцов здесь, то это будет гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады за границу.
Что Зеленский ответил на инициативу Макрона
В то же время, Зеленский подчеркнул, что не может быть инициатором идеи отправки западных войск в Украину, ведь тогда Россия начнет сеять рознь между западными партнерами.
По словам Зеленского, быть инициатором Украины в этом вопросе рискованно. Он добавил, что если выступит с таким заявлением, то РФ сделает все, чтобы ВСУ не получили военную помощь от других стран.
Как подчеркнула глава МИД Финляндии Элина Валтонен, западные страны, в том числе и Штаты, не должны окончательно отвергать идею введения своих войск в Украину, если ситуация будет стремительно ухудшаться.
Финляндия поддержала идею Макрона по Украине
Важно, чтобы мы не исключали это (введение западных войск в Украину — ред.) в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной будет ситуация.
Элина Валтонен
Глава МИД Финляндии
Несмотря на свой громкий и неожиданный призыв, дипломат также добавила, что позиция ее страны на сегодняшний день четкая и неизменная: пока Финляндия не будет вводить в Украину никаких своих войск и не желает это обсуждать.
Журналисты обращают внимание на то, что словами Элины Валтонен касались долгосрочного и гипотетического выбора.
Как отмечает издание Politico, негативный сценарий развития российско-украинской войны может резко изменить категоричное решение западных стран.
В конце концов, они могут осознать, что российская армия зашла слишком далеко и ее нужно останавливать немедленно.
В это время идея введения западных войск в Украину может получить второе дыхание.
Германия, Франция и Польша договорились не отправлять войска в Украину
15 марта официально стало известно, что лидеры Франции, Германии и Польши, президент Эмманюэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Дональд Туск после совместных переговоров договорились об усилении поддержки Украины.
Несмотря на это, они пришли к выводу, что пока не будут отправлять свои войска для сдерживания армии РФ на украинском фронте.
Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится и, как и с первого дня, не будем инициировать эскалацию. Но наша решимость жесткая, — заявили они.
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