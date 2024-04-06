Зеленський відповів на ініціативу Макрона щодо відправки західних військ в Україну

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він думає про ініціативу свого колеги Еммануеля Макрона щодо відправлення західних військ на територію нашої держави. За словами українського лідера, якщо ці війська будуть навчати українських бійців тут, то це буде набагто швидше, ніж відправляти наші бригади за кордон.

Що Зеленський відповів на ініціативу Макрона

І також тут вони повинні отримати бойовий досвід, на цій техніці. Тому що одна історія, коли ви на цій техніці в мирній державі, а інша — на полі бою. Друге: побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах, під землею. Це працює, навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше. Деякі екземпляри техніки, яку ми відправляємо на ремонт, назад отримуємо через три місяці. Також ми за пропозицію ініціативи бути на кордоні. Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони таке пропонують і будуть приїжджати, ми тільки будемо підтримувати, — зауважив глава держави. Поширити

Водночас Зеленський наголосив, що не може бути ініціатором ідеї відправки західних військ до України, адже тоді Росія почне сіяти ворожнечу між західними партнерами.

Якщо чесно, деталі цього обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Еммануеля. Але я хочу вам пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні публічно сказати: "Так, давайте армії, приїжджайте в Україну і воюйте!" Знаєте, чому? Тому що Росія підніме хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільство інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО, — пояснив президент.

За словами Зеленського, бути ініціатором Україні у цьому питання є ризиковано. Він додав, якщо виступить з такою заявою, то РФ зробить все, аби ЗСУ не отримали військову допомогу від інших країн.

Суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав і вони будуть гальмувати нам постачання. Але якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими — Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні. Факт, — підкреслив він. Поширити

Як наголосила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, західні країни, зокрема й Штати, не повинні остаточно відкидати ідею введення своїх військ в Україну, якщо ситуація буде стрімко погіршуватися.

Фінляндія підтримала ідею Макрона щодо України

Важливо, щоб ми не виключали це (введення західних військ в Україну — ред.) в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація.

Еліна Валтонен

Очільниця МЗС Фінляндії

Попри свій гучний та несподіваний заклик, дипломат також додала, що позиція її країни станом на сьогодні чітка та незмінна: поки Фінляндія не буде вводити в Україну жодних своїх військ і не бажає це обговорювати.

Журналісти звертають увагу на те, що словами Еліни Валтонен стосувалися довгострокового і гіпотетичного вибору.

Як зазначає видання Politico, негативний сценарій розвитку російсько-української війни може різко змінити категоричне рішення західних країн.

Врешті-решт вони можуть усвідомити, що російська армія зайшла надто далеко і її потрібно зупиняти негайно.

Саме тоді ідея введення західних військ в Україну може отримати друге дихання.

Німеччина, Франція та Польща домовились не відправляти війська в Україну

15 березня офіційно стало відомо, що лідери Франції, Німеччини та Польщі, президент Емманюель Макрон, канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністр Дональд Туск після спільних перемовин домовилися про посилення підтримки України.

Попри це вони також дійшли висновку, що поки не будуть відправляти свої війська для стримування армії РФ на українському фронті.