Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Сирським, Будановим та Малюком

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня провів розмови з очільниками силових відомств щодо обстрілів Харкова та ситуації на фронті.
Що обговорив Зеленський з керівниками силових відомств
Зеленський повідомив, що обговорив з головкомом ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на фронті та планування подальших дій України.
За словами президента, міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами.
Також глава держави окремо поговорив з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.
Обговорювалися удари ворога по Харкову та східних регіонах України.
Посилення атак на Харків
Останнім часом російські війська посилили свої атаки на Харків.
Нещодавно міський голова Ігор Терехов повідомив, що російські війська найчастіше обстрілюють Харків з С-300 з Бєлгородської області Росії — ці снаряди за 40 секунд долітають до міста, проте все частіше застосовують і «Шахеди».
7 квітня війська РФ обстріляли кілька районів Харкова, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.
Вночі окупанти завдали удару дронами, пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі.
Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.
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