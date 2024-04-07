Зеленський обговорив ситуацію на фронті з Сирським, Будановим та Малюком

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня провів розмови з очільниками силових відомств щодо обстрілів Харкова та ситуації на фронті.

Що обговорив Зеленський з керівниками силових відомств

Зеленський повідомив, що обговорив з головкомом ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на фронті та планування подальших дій України.

За словами президента, міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами.

Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави. Поширити

Також глава держави окремо поговорив з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

Обговорювалися удари ворога по Харкову та східних регіонах України.

Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога — дуже конкретну і справедливу. Володимир Зеленський Президент України

Посилення атак на Харків

Останнім часом російські війська посилили свої атаки на Харків.

Нещодавно міський голова Ігор Терехов повідомив, що російські війська найчастіше обстрілюють Харків з С-300 з Бєлгородської області Росії — ці снаряди за 40 секунд долітають до міста, проте все частіше застосовують і «Шахеди».

7 квітня війська РФ обстріляли кілька районів Харкова, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.

Вночі окупанти завдали удару дронами, пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі.