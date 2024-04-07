Зеленский обсудил ситуацию на фронте с Сырским, Будановым и Малюком

Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провел разговоры с руководителями силовых ведомств по обстрелам Харькова и ситуации на фронте.
Что обсудил Зеленский с руководителями силовых ведомств
Зеленский сообщил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий Украины.
По словам президента, министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.
Также глава государства отдельно побеседовал с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко.
Обсуждались удары врага по Харькову и восточным регионам Украины.
Усиление атак на Харьков
В последнее время российские войска ужесточили свои атаки на Харьков.
Недавно мэр Игорь Терехов сообщил, что российские войска чаще всего обстреливают Харьков из С-300 из Белгородской области России — эти снаряды за 40 секунд долетают до города, однако все чаще применяют и «Шахеды».
7 апреля войска РФ обстреляли несколько районов Харькова, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина.
Ночью оккупанты нанесли удар дронами, повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля.
Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-