Зеленский обсудил ситуацию на фронте с Сырским, Будановым и Малюком
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обсудил ситуацию на фронте с Сырским, Будановым и Малюком

Владимир Зеленский
Зеленский и Сырский
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Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провел разговоры с руководителями силовых ведомств по обстрелам Харькова и ситуации на фронте.

Что обсудил Зеленский с руководителями силовых ведомств

Зеленский сообщил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий Украины.

По словам президента, министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.

Делаем максимум, чтобы у каждой боевой бригады было все необходимое для защиты государства.

Также глава государства отдельно побеседовал с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко.

Обсуждались удары врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага — очень конкретный и справедливый.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Усиление атак на Харьков

В последнее время российские войска ужесточили свои атаки на Харьков.

Недавно мэр Игорь Терехов сообщил, что российские войска чаще всего обстреливают Харьков из С-300 из Белгородской области России — эти снаряды за 40 секунд долетают до города, однако все чаще применяют и «Шахеды».

7 апреля войска РФ обстреляли несколько районов Харькова, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина.

Ночью оккупанты нанесли удар дронами, повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля.

Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте.

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