На фоне обстрела преступной армией РФ Белополья на Сумщине президент Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно больше возможностей для ударов по стратегическим объектам на территории России.
Зеленский об обстреле Белополья оккупационной армией РФ
Он подчеркнул, что Украина нуждается в большинстве возможностей, в частности, военных, санкционных, экономических, юридических и других для нанесения ударов по потенциалу агрессии России.
Зеленский о ситуации в Харькове
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время максимум внимания уделяется сутации с энергообеспечением в Харькове.
Глава государства также отметил, что провел совещание с представителями правительства по экономической, социальной и другим видам поддержки Харькова и других украинских городов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-