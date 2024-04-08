Зеленский отреагировал на обстрел Белополья
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на обстрел Белополья

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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На фоне обстрела преступной армией РФ Белополья на Сумщине президент Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно больше возможностей для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Зеленский об обстреле Белополья оккупационной армией РФ

Пока в нашем городе Белополье Сумской области продолжается спасательная операция после российского удара управляемой авиабомбой — прямо по центру города, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в большинстве возможностей, в частности, военных, санкционных, экономических, юридических и других для нанесения ударов по потенциалу агрессии России.

Оккупант ничего другого не поймет. Только силу, только собственные, русские потери. И мы должны это обеспечить — все в мире, кто действительно ценит мир и стремится к миру, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о ситуации в Харькове

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время максимум внимания уделяется сутации с энергообеспечением в Харькове.

Максимум внимания сейчас Харькову: энергетическая ситуация, поддержка людей, бизнесов в городе, в области. Максимум противодействия российским планам по Харькову — работаем с партнерами для того, чтобы укрепить ПВО. Провел сегодня Ставку, где тематика Харькова и области была основополагающей. Докладывали и Главком, и командующий Воздушными силами, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что провел совещание с представителями правительства по экономической, социальной и другим видам поддержки Харькова и других украинских городов.

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