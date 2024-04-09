Український президент Володимир Зеленський назвав мету російських обстрілів Харкова та області.
Росія хоче "витиснути" людей із Харкова
Він також зауважив, що Україна повинна зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше міст і громад були захищені від російської агресії.
Удари по Харкову
Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.
Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.
Водночас днями видання The Economist з посиланням на військові джерела опублікувало публікацію, присвячену ситуації в Харкові. В ній видання зазначило, що Росія хоче перетворити Харків на так звану "сіру зону", непридатну для проживання цивільних.
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