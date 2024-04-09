Зеленський назвав мету російських обстрілів Харкова та області
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав мету російських обстрілів Харкова та області

Володимир Зеленський
Зеленський

Український президент Володимир Зеленський назвав мету російських обстрілів Харкова та області.

Росія хоче "витиснути" людей із Харкова

Мета Росії абсолютно очевидна — вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни, — пояснив президент.

Він також зауважив, що Україна повинна зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше міст і громад були захищені від російської агресії.

Удари по Харкову

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Водночас днями видання The Economist з посиланням на військові джерела опублікувало публікацію, присвячену ситуації в Харкові. В ній видання зазначило, що Росія хоче перетворити Харків на так звану "сіру зону", непридатну для проживання цивільних.

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