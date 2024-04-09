Зеленський показав будівництво фортифікацій на Харківщині — відео

Президент Володимир Зеленський у Харківській області ознайомився з процесом зведення оборонних споруд та укріплень поблизу кордону з Росією.

На Харківщині на кордоні з РФ будують фортифікації

Харківська область — це дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. А росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. І щоб наші люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує наступати, — пишуть в Офісі президента. Поширити

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів.

У регіоні облаштовують загороджувальні рубежі: бетонні піраміди, "зуби дракона", протитанкові рови.

В ОП зазначили, що проєкт із будівництва фортифікаційних споруд розробило Міноборони, урахувавши досвід бійців на першій лінії захисту.

У ЗСУ показали добудовану оборонну споруду

Українські військові завершили будівництво фортифікаційної споруди на одній із ділянок фронту. Вона витримує влучання артилерійських снарядів діаметром до 155 міліметрів.

Ця фортифікаційна споруда рятуватиме життя наших військовослужбовців, адже вона витримує попадання снарядів діаметром до 155 міліметрів, — йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський висловився про отриманий звіт від глави уряду щодо темпів зведення нових оборонних рубежів — йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

Як розповіли в командуванні Сил підтримки ЗСУ 21 березня, інженерні війська будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки окупантів. Крім того, про будівництво укріплень розповідали також представники влади у Запорізькій, Сумській та Одеській та Харківській областях.