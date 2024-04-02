Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на будівництво фортифікацій у п'ятьох областях

Уряд України 2 квітня виділив ще додаткові 5,6 млрд грн на будівництво фортифікацій. У цьому році Кабмін вже виділив на це 20 млрд грн.

Уряд виділив додаткові кошти на фортифікації

Про рішення повідомив глава уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 2 квітня.

На зведення надійних фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн. Денис Шмигаль глава Кабміну

Як розприділять кошти для зведення фортифікацій між областями:

1,1 млрд грн для Донецької області,

понад 1 млрд грн — для Запорізької області,

1,5 млрд грн для Сумщини,

300 млн грн для Миколаївщини

400 млн грн для Херсонщини.

Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів, — додав Шмигаль. Поширити

Кошти на будівництво фортифікацій

4 березня стало відомо, що від почтаку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.

Ці кошти отримало Міноборони та низка ОВА — 3 млрд грн та 16 млрд грн відвовідно.

4 млрд грн — для Харківської, 1,8 — для Сумської, 1,5 — для Волинської, 1,5 — Одеської, по 1,3 — Запорізька і Херсонська, 1,2 — Донецька і 1,1 — Київська область для будівництва фортифікацій, — сказав тоді Шмигаль. Поширити

Також Міноборони має свій додатковий ресурс для будівництва фортифікацій на першій лінії фронту, що складає майже 11 млрд грн.