Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на будівництво фортифікацій у п'ятьох областях

Уряд України 2 квітня виділив ще додаткові 5,6 млрд грн на будівництво фортифікацій. У цьому році Кабмін вже виділив на це 20 млрд грн.
Уряд виділив додаткові кошти на фортифікації
Про рішення повідомив глава уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 2 квітня.
Як розприділять кошти для зведення фортифікацій між областями:
1,1 млрд грн для Донецької області,
понад 1 млрд грн — для Запорізької області,
1,5 млрд грн для Сумщини,
300 млн грн для Миколаївщини
400 млн грн для Херсонщини.
Кошти на будівництво фортифікацій
4 березня стало відомо, що від почтаку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.
Ці кошти отримало Міноборони та низка ОВА — 3 млрд грн та 16 млрд грн відвовідно.
Також Міноборони має свій додатковий ресурс для будівництва фортифікацій на першій лінії фронту, що складає майже 11 млрд грн.
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