Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на будівництво фортифікацій у п'ятьох областях
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на будівництво фортифікацій у п'ятьох областях

Денис Шмигаль
Фортифікації

Уряд України 2 квітня виділив ще додаткові 5,6 млрд грн на будівництво фортифікацій. У цьому році Кабмін вже виділив на це 20 млрд грн.

Уряд виділив додаткові кошти на фортифікації

Про рішення повідомив глава уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 2 квітня.

На зведення надійних фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

глава Кабміну

Як розприділять кошти для зведення фортифікацій між областями:

  • 1,1 млрд грн для Донецької області,

  • понад 1 млрд грн — для Запорізької області,

  • 1,5 млрд грн для Сумщини,

  • 300 млн грн для Миколаївщини

  • 400 млн грн для Херсонщини.

Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів, — додав Шмигаль.

Кошти на будівництво фортифікацій

4 березня стало відомо, що від почтаку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.

Ці кошти отримало Міноборони та низка ОВА — 3 млрд грн та 16 млрд грн відвовідно.

4 млрд грн — для Харківської, 1,8 — для Сумської, 1,5 — для Волинської, 1,5 — Одеської, по 1,3 — Запорізька і Херсонська, 1,2 — Донецька і 1,1 — Київська область для будівництва фортифікацій, — сказав тоді Шмигаль.

Також Міноборони має свій додатковий ресурс для будівництва фортифікацій на першій лінії фронту, що складає майже 11 млрд грн.

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