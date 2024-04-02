Кабмин выделил еще 5,6 млрд грн на строительство фортификаций в пяти областях

Правительство Украины 2 апреля выделило еще дополнительные 5,6 млрд грн на строительство фортификаций. В этом году Кабмин уже выделил на это 20 млрд. грн.
Правительство выделило дополнительные средства на фортификации
О решении сообщил глава правительства Денис Шмигаль на заседании Кабинета Министров 2 апреля.
Как распределят средства для возведения фортификаций между областями:
1,1 млрд грн для Донецкой области,
более 1 млрд грн — для Запорожской области,
1,5 млрд грн для Сумщины,
300 млн грн для Николаевской области
400 млн. грн для Херсонщины.
Средства на строительство фортификаций
4 марта стало известно, что со свиты 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на фортификационные сооружения и строительство оборонительных рубежей.
Эти средства получили Минобороны и ряд ОВА — 3 млрд. грн. и 16 млрд. грн.
Также у Минобороны есть свой дополнительный ресурс для строительства фортификаций на первой линии фронта, что составляет почти 11 млрд грн.
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