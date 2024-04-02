Кабмин выделил еще 5,6 млрд грн на строительство фортификаций в пяти областях

Правительство Украины 2 апреля выделило еще дополнительные 5,6 млрд грн на строительство фортификаций. В этом году Кабмин уже выделил на это 20 млрд. грн.

Правительство выделило дополнительные средства на фортификации

О решении сообщил глава правительства Денис Шмигаль на заседании Кабинета Министров 2 апреля.

На строительство надежных фортификаций в этом году Правительством уже выделено 20 млрд грн. Сегодня прибавляем еще 5,6 млрд грн. Денис Шмигаль глава Кабмина

Как распределят средства для возведения фортификаций между областями:

1,1 млрд грн для Донецкой области,

более 1 млрд грн — для Запорожской области,

1,5 млрд грн для Сумщины,

300 млн грн для Николаевской области

400 млн. грн для Херсонщины.

Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов, — добавил Шмигаль. Поделиться

Средства на строительство фортификаций

4 марта стало известно, что со свиты 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на фортификационные сооружения и строительство оборонительных рубежей.

Эти средства получили Минобороны и ряд ОВА — 3 млрд. грн. и 16 млрд. грн.

4 млрд грн — для Харьковской, 1,8 — для Сумской, 1,5 — для Волынской, 1,5 — Одесской, по 1,3 — Запорожская и Херсонская, 1,2 — Донецкая и 1,1 — Киевская область для строительства фортификаций, — сказал тогда Шмигаль. Поделиться

Также у Минобороны есть свой дополнительный ресурс для строительства фортификаций на первой линии фронта, что составляет почти 11 млрд грн.