Кабмин выделил еще 5,6 млрд грн на строительство фортификаций в пяти областях
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин выделил еще 5,6 млрд грн на строительство фортификаций в пяти областях

Денис Шмыгаль
Фортификации
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Правительство Украины 2 апреля выделило еще дополнительные 5,6 млрд грн на строительство фортификаций. В этом году Кабмин уже выделил на это 20 млрд. грн.

Правительство выделило дополнительные средства на фортификации

О решении сообщил глава правительства Денис Шмигаль на заседании Кабинета Министров 2 апреля.

На строительство надежных фортификаций в этом году Правительством уже выделено 20 млрд грн. Сегодня прибавляем еще 5,6 млрд грн.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

глава Кабмина

Как распределят средства для возведения фортификаций между областями:

  • 1,1 млрд грн для Донецкой области,

  • более 1 млрд грн — для Запорожской области,

  • 1,5 млрд грн для Сумщины,

  • 300 млн грн для Николаевской области

  • 400 млн. грн для Херсонщины.

Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов, — добавил Шмигаль.

Средства на строительство фортификаций

4 марта стало известно, что со свиты 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на фортификационные сооружения и строительство оборонительных рубежей.

Эти средства получили Минобороны и ряд ОВА — 3 млрд. грн. и 16 млрд. грн.

4 млрд грн — для Харьковской, 1,8 — для Сумской, 1,5 — для Волынской, 1,5 — Одесской, по 1,3 — Запорожская и Херсонская, 1,2 — Донецкая и 1,1 — Киевская область для строительства фортификаций, — сказал тогда Шмигаль.

Также у Минобороны есть свой дополнительный ресурс для строительства фортификаций на первой линии фронта, что составляет почти 11 млрд грн.

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