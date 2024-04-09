Зеленский показал строительство фортификаций в Харьковской области — видео

Президент Владимир Зеленский в Харьковской области ознакомился с процессом строительства оборонных сооружений и укреплений вблизи границы с Россией.

В Харьковской области на границе с РФ строят фортификации

Харьковская область — это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать, — пишут в Офисе президента. Поделиться

Начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов сообщил, что фортификации состоят из разветвленной системы траншей, блиндажей и других видов укрытий.

В регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, "зубы дракона", противотанковые рвы.

В ОП отметили, что проект строительства фортификационных сооружений разработало Минобороны, учитывая опыт бойцов на первой линии защиты.

В ВСУ показали достроенное оборонительное сооружение

Украинские военные завершили строительство фортификационного сооружения на одном из участков фронта. Она выдерживает попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров.

Это фортификационное сооружение будет спасать жизнь наших военнослужащих, ведь выдерживает попадание снарядов диаметром до 155 миллиметров, — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский высказался о полученном отчете от главы правительства о темпах возведения новых оборонных рубежей — речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

Как рассказали в командовании Сил поддержки ВСУ 21 марта, инженерные войска строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки оккупантов. Кроме того, о строительстве укреплений рассказывали представители власти в Запорожской, Сумской и Одесской и Харьковской областях.

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