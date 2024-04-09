Зеленский назвал цель российских обстрелов Харькова и области
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Украина
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Зеленский назвал цель российских обстрелов Харькова и области

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украинский президент Владимир Зеленский назвал цель российских обстрелов Харькова и области.

Россия хочет "выжать" людей из Харькова

Цель России абсолютно очевидна — они хотят сделать все, чтобы вытеснить людей из Харькова, из области. Все, что касается Путин, превращается в руины, — объяснил президент.

Он также отметил, что Украина должна сделать все возможное и невозможное, чтобы больше городов и общин были защищены от российской агрессии.

Удары по Харькову

Российские оккупанты продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.

Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России.

О том, как можно защитить Харьков и область от постоянных атак РФ, читайте в материале РБК-Украина.

В то же время, на днях издание The Economist со ссылкой на военные источники опубликовало публикацию, посвященную ситуации в Харькове. В ней издание отметило, что Россия хочет превратить Харьков в так называемую "серую зону", непригодную для проживания гражданских.

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