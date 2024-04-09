Украинский президент Владимир Зеленский назвал цель российских обстрелов Харькова и области.
Россия хочет "выжать" людей из Харькова
Он также отметил, что Украина должна сделать все возможное и невозможное, чтобы больше городов и общин были защищены от российской агрессии.
Удары по Харькову
Российские оккупанты продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.
Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России.
О том, как можно защитить Харьков и область от постоянных атак РФ, читайте в материале РБК-Украина.
В то же время, на днях издание The Economist со ссылкой на военные источники опубликовало публикацию, посвященную ситуации в Харькове. В ней издание отметило, что Россия хочет превратить Харьков в так называемую "серую зону", непригодную для проживания гражданских.
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