Коли ЗСУ можуть розпочати новий контрнаступ — Le Figaro назвало рік та єдину умову

Україна обіцяє почати контрнаступ 2025 року за умови допомоги Заходу в цьому році.
Україна потребує допомоги Заходу для початку нового контрнаступу
Як зазначає видання, поточна ситуація у війні ставить Україну в невигідне становище. Українські солдати відійшли на оборонні позиції, і російська армія чинить постійний тиск, щоб здійснити прорив.
Він також зазначив, що особливу увагу Україна приділяє французькій наземній системі "земля-повітря" середньої дальності (SAMPT). Однак більше, ніж система, Україні потрібні ракети, водночас французький виробник ракет MBDA не зможе поставити більше 30 ракет Aster у короткостроковій перспективі.
Водночас, на думку одного з джерел, "переможе той, хто першим мобілізується".
Чому ЗСУ не вдалось провести успішний контрнаступ влітку 2023
За словами президента Володимира Зеленського, контрнаступ ЗСУ влітку 2023, ймовірно, від самого початку був приречений на невдачу.
Глава держави підкреслив, що Кремль вже наперед знав про плани українських військових. На думку Зеленського, Україна сама винна у низці проблем.
Він зазначив, що на початку контрнаступу українські військові не мали достатнього необхідного оснащення.
При цьому президент відзначив позитивну сторону контрнаступу ЗСУ минулого року.
Також Зеленський заявив, уже є плани українського контрнаступу у 2024 році.
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