Коли ЗСУ можуть розпочати новий контрнаступ — Le Figaro назвало рік та єдину умову

Україна обіцяє почати контрнаступ 2025 року за умови допомоги Заходу в цьому році.

Україна потребує допомоги Заходу для початку нового контрнаступу

Як зазначає видання, поточна ситуація у війні ставить Україну в невигідне становище. Українські солдати відійшли на оборонні позиції, і російська армія чинить постійний тиск, щоб здійснити прорив.

Українці кажуть нам: "Допоможіть нам протриматися в 2024 році, і в 2025 році ми зможемо відновити наступ, — наводить видання слова французького чиновника, який нещодавно розмовляв з українською владою. Поширити

Він також зазначив, що особливу увагу Україна приділяє французькій наземній системі "земля-повітря" середньої дальності (SAMPT). Однак більше, ніж система, Україні потрібні ракети, водночас французький виробник ракет MBDA не зможе поставити більше 30 ракет Aster у короткостроковій перспективі.

Водночас, на думку одного з джерел, "переможе той, хто першим мобілізується".

Але обидва табори не хочуть робити рішучий крок. В Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни. У Росії кремлівський режим волів би уникнути непопулярного рішення, яке могло б викликати внутрішню опозицію, — пише Le Figaro. Поширити

Чому ЗСУ не вдалось провести успішний контрнаступ влітку 2023

За словами президента Володимира Зеленського, контрнаступ ЗСУ влітку 2023, ймовірно, від самого початку був приречений на невдачу.

Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Звідки вони дізналися? Звідки вони отримали цю інформацію? Я не можу вам цього сказати. Історія покаже. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави підкреслив, що Кремль вже наперед знав про плани українських військових. На думку Зеленського, Україна сама винна у низці проблем.

Він зазначив, що на початку контрнаступу українські військові не мали достатнього необхідного оснащення.

При цьому президент відзначив позитивну сторону контрнаступу ЗСУ минулого року.

Те, що ми зробили, наприклад, на Чорному морі. Це було позитивно. Ми створили альтернативний зерновий коридор у Чорному морі і знищили багато підрозділів російського флоту. Це все великий успіх? З одного боку, ні. З іншого боку, Україна вистояла. Це великий успіх, — наголосив глава держави. Поширити

Також Зеленський заявив, уже є плани українського контрнаступу у 2024 році.