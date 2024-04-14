ЗСУ за добу знищили понад 800 російських окупантів та 5 танків
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ за добу знищили понад 800 російських окупантів та 5 танків

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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За останню добу російські війська втратили 890 солдат, 5 танків, 34 артсистеми, 11 РСЗВ та 2 засоби ППО. На фронті відбулося 76 бойових зіткнень.

Удари ЗСУ по окупантах

За даними Генштабу протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по:

  • 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

  • 1 пункту управління,

  • 2 наземних станціях управління БпЛА,

  • 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Ситуація на передовій

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 6 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій наших військ на плацдармах на лівобережжі Дніпра.

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