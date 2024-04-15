ЗСУ знищили понад 700 солдатів РФ, 6 танків та 41 артсистему

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 454 420 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7180 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 13796 (+31) од.;
артилерійських систем — 11593 (+41) од.;
РСЗВ — 1046 од.;
засоби ППО — 758 од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9266 (+31) од.;
крилаті ракети — 2092 (+3) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 15510 (+51) од.;
спеціальна техніка — 1908 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів ворога.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.
На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
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