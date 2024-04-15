ЗСУ знищили понад 700 солдатів РФ, 6 танків та 41 артсистему
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 700 солдатів РФ, 6 танків та 41 артсистему

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 454 420 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7180 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 13796 (+31) од.;

  • артилерійських систем — 11593 (+41) од.;

  • РСЗВ — 1046 од.;

  • засоби ППО — 758 од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9266 (+31) од.;

  • крилаті ракети — 2092 (+3) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15510 (+51) од.;

  • спеціальна техніка — 1908 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів ворога.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області, — зазначає Генштаб

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

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