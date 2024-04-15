ВСУ уничтожили более 700 солдат РФ, 6 танков и 41 артсистему
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 700 солдат РФ, 6 танков и 41 артсистему

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 454420 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7180 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 13796 (+31) ед;

  • артиллерийских систем — 11593 (+41) ед;

  • РСЗО — 1046 ед.;

  • средства ПВО — 758 ед.;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9266 (+31) ед;

  • крылатые ракеты — 2092 (+3) ед;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 15510 (+51) ед;

  • специальная техника — 1908 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 пунктам управления и 1 составу боеприпасов врага.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак возле населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области, — отмечает Генштаб.

В Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

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