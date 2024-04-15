ВСУ уничтожили более 700 солдат РФ, 6 танков и 41 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 454420 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7180 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 13796 (+31) ед;
артиллерийских систем — 11593 (+41) ед;
РСЗО — 1046 ед.;
средства ПВО — 758 ед.;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9266 (+31) ед;
крылатые ракеты — 2092 (+3) ед;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 15510 (+51) ед;
специальная техника — 1908 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 пунктам управления и 1 составу боеприпасов врага.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак возле населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.
В Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.
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